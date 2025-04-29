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  4. Устали после Шахтера? Вратарь Полесья нашел причины ничьи против Колоса
Украина. Премьер лига
29 апреля 2025, 18:01 |
75
0

Устали после Шахтера? Вратарь Полесья нашел причины ничьи против Колоса

Евгений Волынец прокомментировал матч 26-го тура УПЛ

29 апреля 2025, 18:01 |
75
0
Устали после Шахтера? Вратарь Полесья нашел причины ничьи против Колоса
ФК Полесье. Евгений Волынец

Голкипер «Полесья» Евгений Волынец прокомментировал матч с «Колосом» в рамках 26-го тура Украинской Премьер-лиги. Команды обменялись голами, но определить победителя не смогли – 1:1.

– Начало второго тайма начали очень активно, Сарапий забил гол. Можно сказать, что тайм начался едва ли не лучше всего для вас?

– Я скажу, что мы играли против хорошего соперника, но она нам давалась и в первом тайме, и в начале второго, до нереализованного момента нашего. В принципе у нас игра была под контролем и после этого уже произошел какой-то, я не знаю, или психологический надлом, или какая-то усталость пришла. После этого «Колос» уже выровнял игру, и поэтому уже такая более равная игра пошла. В принципе игра давалась, не реализовали свои моменты, двигаемся дальше.

– А то, что «Колос» в середине второго тайма немножко перехватил инициативу, можно как-то назвать усталостью после полуфинального матча с «Шахтером»?

– Ну, я думаю, да. Я уже сказал, что это, возможно, одна из причин. И в принципе, я думаю, что если бы мы реализовали тот момент, то на усталость никто бы сейчас не обращал внимание. Возможно так, что график насыщенный дался. «Колос» хорошо физически подготовлен, поэтому можно сказать, что они выровняли игру. Не скажу, что у них была инициатива, но они выровняли игру.

– Ты сегодня много подсказывал своим партнерам на поле. Можно сказать, был неким дирижером команды?

– Я не дирижер команды, это точно. Подсказывал, чтобы была дисциплина, чтобы мы не теряли позиции и просто играли дисциплинированно.

– Раньше ты играл за «Колос», можно ли назвать сегодняшний матч для тебя особенным?

– Мне приятно сюда возвращаться. Здесь хороший стадион и очень хорошее поле, поэтому здесь можно играть в хороший футбол, и просто приятная была атмосфера, меня приятно встретили. Но, конечно, хотелось выиграть и набрать 3 очка.

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Евгений Волынец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Колос Ковалевка Колос - Полесье
Андрей Витренко Источник: ФК Полесье
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