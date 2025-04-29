Полузащитник Руха: «Хотим побеждать любого соперника»

Полузащитник львовского клуба «Рух» Денис Пидгурский прокомментировал победу над «Черноморцем» в 26-м туре Украинской Премьер-лиги (2:1).

«На самом деле это была очень непростая игра, и следует отдать должное сопернику, который создал нам определенные проблемы. Но я хочу похвалить свою команду, потому что мы играли необычно для себя: отошли от игры один в один и больше действовали в позиционной обороне. «Рух» с этим справился, получил три очка, и это хорошо для нас.

В первую очередь важен результат. Сегодня мы его получили – победили. Тренерский штаб также поздравил с тем, что команда забила больше одного мяча за игру. У нас был непростой период, когда мы не забивали голы. Да, два гола это не так и много, но «Рух» мог забивать и больше, потому что моменты у нас были. И это все же лучше, чем было до этого – последний раз больше одного гола команда забивала еще с «Ингульцом» в конце августа.

Перед стартом сезона у нас была встреча с руководством и перед нами ставилась задача выходить и бороться за победу в каждой игре. Мы не смотрим на турнирную таблицу, а хотим побеждать любого соперника», – сказал Пидгурский.