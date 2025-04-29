Полузащитник Буковины: «Каждая следующая игра для нас – самая важная»

В чемпионской группе Первой лиги прошел поединок ЮКСА – «Буковина». Гости одержали победу со счетом 3:0. Автором одного из голов стал Иван Тищенко. Для полузащитника «Буковины» это уже третий мяч в весенней части сезона. Иван Тищенко прокомментировал результат матча.

– Иван, гол в ворота ФК ЮКСА стал для тебя в целом третьим в течение весенней части сезона…

– Да, немного раззабивался (улыбается). Очень рад, что и сегодня забил, и в предыдущих матчах удалось отличиться в воротах соперника. Эмоции положительные, ведь не только гол забил, но еще и команда одержала победу! Мог записать в свой актив и дубль, но не удалось в одном из эпизодов поразить владение соперника, когда перекидывал голкипера. Но спасибо и за то, что один мяч таки забил. Очень доволен сегодняшней игрой и итоговой победой Буковины.

– Благодаря победе над «крестоносцами» «Буковина» вышла на шестую позицию в «Чемпионской» группе. Теперь от четвертого места команду отделяет всего два зачетных пункта…

– Мы играем от матча к матчу. Каждая следующая игра для нас – самая важная. Об этом мы уже неоднократно отмечали. Нам важно одерживать победу в каждом матче. Мы не смотрим в турнирную таблицу, а просто шагаем вперед с одной целью – побеждать в каждой игре.