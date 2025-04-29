Патрик ван ЛЕУВЕН: «Результат наконец-то тот, на который наиграли»

В матче чемпионской группы Первой лиги «Металлист 1925» обыграл «Агробизнес» со счетом 4:0. Впечатлениями о матче поделился наставник харьковского клуба Патрик ван Леувен.

– Мы целую неделю работали над тем, чтобы использовать свои моменты, что нам не удавалось в предыдущих матчах. Команда начала игру медленно. Я хотел, чтобы они играли быстрее, особенно когда ветер в спину, то надо использовать это преимущество. Хорошо, что использовали свои возможности. В перерыве попросил не сбавлять темп и давление, команда продолжила играть и еще забила дважды. Результат, наконец, тот, на который наиграли, использовали свои моменты и продемонстрировали качественную игру.

– Достаточно необычный состав, Салюк справа в защите, Черноморец в центре обороны и Калитвинцев в паре с Юрченко. Как оцените их игру?

– По составу мы отталкивались от лимита на легионеров. Ари Моура наш лучший бомбардир, поэтому было такое сочетание игроков. Поэтому не играл Мафвента, а Капинус накануне получил повреждение. Салюк раньше играл справа в защите, да и концовку прошлого матча он там играл, потому так и решил.

– Ваша команда забила четыре раза, это награда за неиспользованные возможности в предыдущих матчах?

– Забитые сегодня четыре гола, возможно, это действительно награда, я очень рад, что сегодня футболисты свои возможности использовали. Я несколько раз говорил, что нас подвела реализация. Рад, что сегодня свои моменты забили. Это положительный заряд на предстоящие матчи.

– Какое настроение в раздевалке?

– После побед настроение всегда хорошее. Команда довольна, шумят.

– Этот матч – экватор весенней части. Как его оцените?

– Конечно, хотелось больше побед. В первой игре – поражение, несколько демотивировавшее команду, мы хотели показать качественную игру, но уступили. В прошлой игре, нам не повезло, не забили пенальти, не засчитали гол Бугая. Конечно, нужно смотреть на себя, использовать свои возможности.