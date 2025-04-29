Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Патрик ван ЛЕУВЕН: «Результат наконец-то тот, на который наиграли»
Украина. Первая лига
29 апреля 2025, 14:12 |
199
0

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Результат наконец-то тот, на который наиграли»

Главный тренер «Металлиста 1925» прокомментировал победу в матче с «Агробизнесом»

29 апреля 2025, 14:12 |
199
0
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Результат наконец-то тот, на который наиграли»
ФК Металлист 1925. Патрик ван Леувен

В матче чемпионской группы Первой лиги «Металлист 1925» обыграл «Агробизнес» со счетом 4:0. Впечатлениями о матче поделился наставник харьковского клуба Патрик ван Леувен.

– Мы целую неделю работали над тем, чтобы использовать свои моменты, что нам не удавалось в предыдущих матчах. Команда начала игру медленно. Я хотел, чтобы они играли быстрее, особенно когда ветер в спину, то надо использовать это преимущество. Хорошо, что использовали свои возможности. В перерыве попросил не сбавлять темп и давление, команда продолжила играть и еще забила дважды. Результат, наконец, тот, на который наиграли, использовали свои моменты и продемонстрировали качественную игру.

– Достаточно необычный состав, Салюк справа в защите, Черноморец в центре обороны и Калитвинцев в паре с Юрченко. Как оцените их игру?

– По составу мы отталкивались от лимита на легионеров. Ари Моура наш лучший бомбардир, поэтому было такое сочетание игроков. Поэтому не играл Мафвента, а Капинус накануне получил повреждение. Салюк раньше играл справа в защите, да и концовку прошлого матча он там играл, потому так и решил.

– Ваша команда забила четыре раза, это награда за неиспользованные возможности в предыдущих матчах?

– Забитые сегодня четыре гола, возможно, это действительно награда, я очень рад, что сегодня футболисты свои возможности использовали. Я несколько раз говорил, что нас подвела реализация. Рад, что сегодня свои моменты забили. Это положительный заряд на предстоящие матчи.

– Какое настроение в раздевалке?

– После побед настроение всегда хорошее. Команда довольна, шумят.

– Этот матч – экватор весенней части. Как его оцените?

– Конечно, хотелось больше побед. В первой игре – поражение, несколько демотивировавшее команду, мы хотели показать качественную игру, но уступили. В прошлой игре, нам не повезло, не забили пенальти, не засчитали гол Бугая. Конечно, нужно смотреть на себя, использовать свои возможности.

По теме:
Назван лучший игрок и тренер 26-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная
Олег КОЖУШКО: «У нас хорошие шансы побороться за места в четверке»
Экс-игрок Динамо рассказал, кто является лидером киевского клуба
Металлист 1925 Агробизнес чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Патрик ван Леувен
Сергей Турчак Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Братья Суркисы извинились за поступок игрока Динамо в матче с Шахтером
Футбол | 29 апреля 2025, 08:12 32
Братья Суркисы извинились за поступок игрока Динамо в матче с Шахтером
Братья Суркисы извинились за поступок игрока Динамо в матче с Шахтером

Вячеслав Суркис принял участие в потасовке и был удален

ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико
Футбол | 29 апреля 2025, 03:00 6
ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико
ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико

Джуду было тяжело сдерживать эмоции после поражения

Месси любят во всем мире, кроме одной страны…
Футбол | 29.04.2025, 12:06
Месси любят во всем мире, кроме одной страны…
Месси любят во всем мире, кроме одной страны…
Агент Лунина провел переговоры с Реалом. Украинец намерен покинуть Мадрид
Футбол | 29.04.2025, 14:22
Агент Лунина провел переговоры с Реалом. Украинец намерен покинуть Мадрид
Агент Лунина провел переговоры с Реалом. Украинец намерен покинуть Мадрид
Первая победа на ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Италию
Хоккей | 28.04.2025, 15:07
Первая победа на ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Италию
Первая победа на ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Италию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица УПЛ после битвы Шахтера и Динамо. 4-е место даст путевку в ЛК
Таблица УПЛ после битвы Шахтера и Динамо. 4-е место даст путевку в ЛК
28.04.2025, 06:23 31
Футбол
Шахтер – Динамо – 2:2. Камбек в Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 2:2. Камбек в Классико во Львове. Видео голов и обзор
27.04.2025, 20:23 7
Футбол
Впервые в истории снукера. Аматор пробился в четвертьфинал чемпионата мира
Впервые в истории снукера. Аматор пробился в четвертьфинал чемпионата мира
27.04.2025, 17:43
Снукер
Склоним головы. Лучший зенитчик ВСУ, Герой Украины, фанат Полесья
Склоним головы. Лучший зенитчик ВСУ, Герой Украины, фанат Полесья
28.04.2025, 09:00 1
Война
Флорентино Перес принял очень важное решение после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял очень важное решение после поражения от Барселоны
27.04.2025, 21:22 4
Футбол
Третья ракетка мира потерпела сенсационное поражение и вылетела из Мадрида
Третья ракетка мира потерпела сенсационное поражение и вылетела из Мадрида
27.04.2025, 18:52 1
Теннис
Были слезы. Известно, что сказал Куртуа Анчелотти после фиаско в Кубке
Были слезы. Известно, что сказал Куртуа Анчелотти после фиаско в Кубке
27.04.2025, 09:01 8
Футбол
Перес четырьмя словами обратился к Мбаппе после поражения от Барселоны
Перес четырьмя словами обратился к Мбаппе после поражения от Барселоны
27.04.2025, 12:21 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем