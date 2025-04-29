«Этот клуб заслуживает успеха». Мартинелли верит в победу Арсенала в ЛЧ

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли поделился мыслями накануне первого матча против ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов.

Первая игра состоится в Лондоне на «Эмирейтс Стэдиум». Начало 29 апреля в 22:00.

«Этот клуб заслуживает успеха, и мы очень рады быть причастными к этому моменту. Мы верим, что можем выиграть трофей. Этот титул - потрясающая вещь, которую мы можем принести клубу.

Шесть лет в клубе? Это было удивительное путешествие для меня. Не только на поле, но и за его пределами. Когда я пришел сюда, мы играли в Лиге Европы, а теперь мы в полуфинале Лиги чемпионов», – ответил Мартинелли.