«Этот клуб заслуживает успеха». Мартинелли верит в победу Арсенала в ЛЧ
Бразилец прокомментировал предстоящий матч с ПСЖ в полуфинале турнира
Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли поделился мыслями накануне первого матча против ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов.
Первая игра состоится в Лондоне на «Эмирейтс Стэдиум». Начало 29 апреля в 22:00.
«Этот клуб заслуживает успеха, и мы очень рады быть причастными к этому моменту. Мы верим, что можем выиграть трофей. Этот титул - потрясающая вещь, которую мы можем принести клубу.
Шесть лет в клубе? Это было удивительное путешествие для меня. Не только на поле, но и за его пределами. Когда я пришел сюда, мы играли в Лиге Европы, а теперь мы в полуфинале Лиги чемпионов», – ответил Мартинелли.
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