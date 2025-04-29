Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Этот клуб заслуживает успеха». Мартинелли верит в победу Арсенала в ЛЧ
Лига чемпионов
29 апреля 2025, 10:48 | Обновлено 29 апреля 2025, 11:08
87
0

«Этот клуб заслуживает успеха». Мартинелли верит в победу Арсенала в ЛЧ

Бразилец прокомментировал предстоящий матч с ПСЖ в полуфинале турнира

29 апреля 2025, 10:48 | Обновлено 29 апреля 2025, 11:08
87
0
«Этот клуб заслуживает успеха». Мартинелли верит в победу Арсенала в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Мартинелли

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли поделился мыслями накануне первого матча против ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов.

Первая игра состоится в Лондоне на «Эмирейтс Стэдиум». Начало 29 апреля в 22:00.

«Этот клуб заслуживает успеха, и мы очень рады быть причастными к этому моменту. Мы верим, что можем выиграть трофей. Этот титул - потрясающая вещь, которую мы можем принести клубу.

Шесть лет в клубе? Это было удивительное путешествие для меня. Не только на поле, но и за его пределами. Когда я пришел сюда, мы играли в Лиге Европы, а теперь мы в полуфинале Лиги чемпионов», – ответил Мартинелли.

По теме:
«Не должны допустить ни одной ошибки». Игрок ПСЖ – о матче с Арсеналом
Арсенал – ПСЖ. Прогноз и анонс на суперматч
Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги чемпионов Арсенал – ПСЖ
Арсенал Лондон ПСЖ Лига чемпионов Арсенал - ПСЖ Габриэл Мартинелли
Андрей Витренко Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
Хоккей | 29 апреля 2025, 07:35 12
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица

Украинская сборная набрала три пункта после двух матчей

Форвард Динамо назвал самого слабого тренера, с которым он работал
Футбол | 28 апреля 2025, 12:19 5
Форвард Динамо назвал самого слабого тренера, с которым он работал
Форвард Динамо назвал самого слабого тренера, с которым он работал

Владислав Супряга вспомнил работу с Александром Хацкевичем

«Он – игрок Шахтера». Срна заговорил о будущем звезды сборной Украины
Футбол | 29.04.2025, 07:59
«Он – игрок Шахтера». Срна заговорил о будущем звезды сборной Украины
«Он – игрок Шахтера». Срна заговорил о будущем звезды сборной Украины
ФОТО. Таловеров заговорил о будущем после вылета Плимута из Чемпионшипа
Футбол | 29.04.2025, 08:13
ФОТО. Таловеров заговорил о будущем после вылета Плимута из Чемпионшипа
ФОТО. Таловеров заговорил о будущем после вылета Плимута из Чемпионшипа
Матч Лиги чемпионов Барселона – Интер под угрозой срыва. Что случилось?
Футбол | 28.04.2025, 22:22
Матч Лиги чемпионов Барселона – Интер под угрозой срыва. Что случилось?
Матч Лиги чемпионов Барселона – Интер под угрозой срыва. Что случилось?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Несколько досадно». Пресс-конференция Раньери после победы над Интером
«Несколько досадно». Пресс-конференция Раньери после победы над Интером
28.04.2025, 07:45 6
Футбол
Склоним головы. Лучший зенитчик ВСУ, Герой Украины, фанат Полесья
Склоним головы. Лучший зенитчик ВСУ, Герой Украины, фанат Полесья
28.04.2025, 09:00 1
Война
Жена Ракицкого: «Сколько лет в футболе, но такого никогда не видела»
Жена Ракицкого: «Сколько лет в футболе, но такого никогда не видела»
27.04.2025, 08:46 23
Футбол
Дюбуа объяснил, почему толкнул Усика на битве взглядов на Уэмбли
Дюбуа объяснил, почему толкнул Усика на битве взглядов на Уэмбли
28.04.2025, 19:44 9
Бокс
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
28.04.2025, 08:14
Хоккей
Ямаль был поражен игрой этого футболиста Реала в Эль-Класико
Ямаль был поражен игрой этого футболиста Реала в Эль-Класико
28.04.2025, 08:45
Футбол
Мэнни ПАКЬЯО: «Этот боксер – мошенник. Думаете он не знает об этом?»
Мэнни ПАКЬЯО: «Этот боксер – мошенник. Думаете он не знает об этом?»
28.04.2025, 03:47
Бокс
Лидер Реала назвал человека, из-за которого сливочные проиграли Барселоне
Лидер Реала назвал человека, из-за которого сливочные проиграли Барселоне
28.04.2025, 02:51 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем