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  4. Микель АРТЕТА: «Это лучший турнир Европы, и мы хотим его выиграть»
Лига чемпионов
29 апреля 2025, 04:30 | Обновлено 29 апреля 2025, 04:41
45
0

Микель АРТЕТА: «Это лучший турнир Европы, и мы хотим его выиграть»

«Арсенал» и ПСЖ сойдутся в полуфинале Лиги чемпионов

29 апреля 2025, 04:30 | Обновлено 29 апреля 2025, 04:41
45
0
Микель АРТЕТА: «Это лучший турнир Европы, и мы хотим его выиграть»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал готовность команды к полуфинальному матчу Лиги чемпионов против ПСЖ.

«Пожалуй, это один из важнейших матчей как для меня, так и для команды. Чувствуется энергия, энтузиазм и осознание, что это уникальный момент. Вся команда понимает этот особый момент. К этой стадии команда прошла через проблемы и вызовы. Но это и есть менталитет «канониров». Мы творим историю и мы стремимся к большему.

Надеюсь, что на стадионе будет все особенным: наша игра и наши болельщики. Эта энергия должна объединиться. Чувствуется, сколько людей работало здесь все эти годы, чтобы достичь такого результата. Это лучший турнир Европы, и мы заслужили попасть в финал.

Мы не забыли домашнюю победу над ПСЖ в групповом этапе и знаем, что в полуфинале будет совсем другая игра. Это будет другая команда. Но мы уже показали против «Реала», что умеем адаптироваться под каждый стиль.

Что касается состава, то мы точно не можем рассчитывать на Томаса Партея, ведь у него перебор желтых карточек. Бен Уайт и Микель Марино уже работают с командой, но решение будет приниматься перед матчем», – прокомментировал Артета.

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Александр Сильченко Источник: ФК Арсенал Лондон
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