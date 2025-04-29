Арсенал – ПСЖ. Полуфинал Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию первого матча 1/2 финала еврокубка 29 апреля в 22:00
29 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСЖ.
Поединок пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ответная игра запланирована на 7 мая на арене Парк-де-Пренс в Париже.
- Путь Арсенала в плей-офф Лиги чемпионов: ПСВ (7:1, 2:2), Реал Мадрид (3:0, 2:1)
- Путь ПСЖ в плей-офф Лиги чемпионов: Брест (3:0, 7:0), Ливерпуль (0:1, 1:0 [пен. 4:1]), Астон Вилла (3:1, 2:3)
Победитель противостояния в финале ЛЧ поборется либо с Барселоной, либо с Интером.
Арсенал – ПСЖ. Полуфинал Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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