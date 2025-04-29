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Лига Чемпионов
Арсенал
29.04.2025 22:00 - : -
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
29 апреля 2025, 03:56 |
49
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Арсенал – ПСЖ. Полуфинал Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого матча 1/2 финала еврокубка 29 апреля в 22:00

29 апреля 2025, 03:56 |
49
0
Арсенал – ПСЖ. Полуфинал Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

29 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСЖ.

Поединок пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная игра запланирована на 7 мая на арене Парк-де-Пренс в Париже.

  • Путь Арсенала в плей-офф Лиги чемпионов: ПСВ (7:1, 2:2), Реал Мадрид (3:0, 2:1)
  • Путь ПСЖ в плей-офф Лиги чемпионов: Брест (3:0, 7:0), Ливерпуль (0:1, 1:0 [пен. 4:1]), Астон Вилла (3:1, 2:3)

Победитель противостояния в финале ЛЧ поборется либо с Барселоной, либо с Интером.

Арсенал – ПСЖ. Полуфинал Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Арсенал – ПСЖ
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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