ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно уволил главного тренера
Илья Близнюк ушел из запорожского «Металлурга»
Руководство запорожского «Металлурга», ныне выступающего в первой Лиге Украины, официально объявило о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Ильей Близнюком.
По официальной информации, вместе со специалистом клуб покинул и его тренерский штаб. Запорожский клуб также прекратил сотрудничество с Дмитрием Невмывакой, Владимиром Полевым и Евгением Проценко.
«Благодарны всем тренерам за труд. Желаем успехов в будущих футбольных вызовах», – говорится в сообщении в клубных социальных сетях.
До конца сезона Металлург будет работать под руководством Юрия Слабышева, Сергея Рудики и Руслана Галигузова.
Изменения в тренерском штабе вызваны неудачными результатами команды в весенней части сезона. В четырех матчах Металлург набрал всего два очка и находится в зоне переходных игр.
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