Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно уволил главного тренера
Украина. Первая лига
29 апреля 2025, 08:33 |
2581
0

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно уволил главного тренера

Илья Близнюк ушел из запорожского «Металлурга»

29 апреля 2025, 08:33 |
2581
0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно уволил главного тренера
ФК Металлург Запорожье. Ілья Близнюк

Руководство запорожского «Металлурга», ныне выступающего в первой Лиге Украины, официально объявило о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Ильей Близнюком.

По официальной информации, вместе со специалистом клуб покинул и его тренерский штаб. Запорожский клуб также прекратил сотрудничество с Дмитрием Невмывакой, Владимиром Полевым и Евгением Проценко.

«Благодарны всем тренерам за труд. Желаем успехов в будущих футбольных вызовах», – говорится в сообщении в клубных социальных сетях.

До конца сезона Металлург будет работать под руководством Юрия Слабышева, Сергея Рудики и Руслана Галигузова.

Изменения в тренерском штабе вызваны неудачными результатами команды в весенней части сезона. В четырех матчах Металлург набрал всего два очка и находится в зоне переходных игр.

По теме:
«Нет мотивации». Наставник клуба УПЛ раскритиковал собственных игроков
Ярмоленко признался, что сказал Шовковский в перерыве матча с Шахтером
Легенда Динамо: «С Шахтером все понятно, а Александрия дышит в затылок»
Первая лига Украины отставка чемпионат Украины по футболу Илья Близнюк Дмитрий Невмывака Владимир Полевой Сергей Рудыка
Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлург Запорожье
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Дюбуа толкнул Усика во время дуэли взглядов. Что сделал украинец?
Бокс | 28 апреля 2025, 12:39 4
ВИДЕО. Дюбуа толкнул Усика во время дуэли взглядов. Что сделал украинец?
ВИДЕО. Дюбуа толкнул Усика во время дуэли взглядов. Что сделал украинец?

Обладатель трех титулов решил не поддаваться на провокации соперника

Арсенал – ПСЖ. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги чемпионов
Футбол | 29 апреля 2025, 08:03 0
Арсенал – ПСЖ. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги чемпионов
Арсенал – ПСЖ. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги чемпионов

Поединок состоится 29 апреля в 22:00 по Киеву

ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
Хоккей | 29.04.2025, 07:35
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико
Футбол | 29.04.2025, 03:00
ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико
ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико
Форвард Динамо назвал самого слабого тренера, с которым он работал
Футбол | 28.04.2025, 12:19
Форвард Динамо назвал самого слабого тренера, с которым он работал
Форвард Динамо назвал самого слабого тренера, с которым он работал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Впервые в истории снукера. Аматор пробился в четвертьфинал чемпионата мира
Впервые в истории снукера. Аматор пробился в четвертьфинал чемпионата мира
27.04.2025, 17:43
Снукер
Ямаль был поражен игрой этого футболиста Реала в Эль-Класико
Ямаль был поражен игрой этого футболиста Реала в Эль-Класико
28.04.2025, 08:45
Футбол
Таблица УПЛ после битвы Шахтера и Динамо. 4-е место даст путевку в ЛК
Таблица УПЛ после битвы Шахтера и Динамо. 4-е место даст путевку в ЛК
28.04.2025, 06:23 31
Футбол
Звезда Реала разочаровал Переса в финале Кубка. Клуб его продаст
Звезда Реала разочаровал Переса в финале Кубка. Клуб его продаст
27.04.2025, 16:39 2
Футбол
Склоним головы. Лучший зенитчик ВСУ, Герой Украины, фанат Полесья
Склоним головы. Лучший зенитчик ВСУ, Герой Украины, фанат Полесья
28.04.2025, 09:00 1
Война
Флорентино Перес принял очень важное решение после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял очень важное решение после поражения от Барселоны
27.04.2025, 21:22 4
Футбол
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
28.04.2025, 08:14
Хоккей
Первая победа на ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Италию
Первая победа на ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Италию
28.04.2025, 15:07 60
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем