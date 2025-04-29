ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно уволил главного тренера

Руководство запорожского «Металлурга», ныне выступающего в первой Лиге Украины, официально объявило о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Ильей Близнюком.

По официальной информации, вместе со специалистом клуб покинул и его тренерский штаб. Запорожский клуб также прекратил сотрудничество с Дмитрием Невмывакой, Владимиром Полевым и Евгением Проценко.

«Благодарны всем тренерам за труд. Желаем успехов в будущих футбольных вызовах», – говорится в сообщении в клубных социальных сетях.

До конца сезона Металлург будет работать под руководством Юрия Слабышева, Сергея Рудики и Руслана Галигузова.

Изменения в тренерском штабе вызваны неудачными результатами команды в весенней части сезона. В четырех матчах Металлург набрал всего два очка и находится в зоне переходных игр.