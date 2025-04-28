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28 апреля 2025, 22:38 |
841
0

ФОТО. Украинский футболист сделал предложение прямо на поле. Милота дня

Назарий Ногомаз сделал предложение руки и сердца

28 апреля 2025, 22:38 |
841
0
ФОТО. Украинский футболист сделал предложение прямо на поле. Милота дня
Instagram. Назарий Богомаз и его возлюбленная

Полузащитник «Ужгорода» Назарий Богомаз после победы команды над «Реал Фармой» (4:2) в матче 15-го тура Второй лиги сделал предложение своей девушке Ольге прямо на поле.

Момент попал в прямую трансляцию: футболист вручил букет и кольцо под аплодисменты партнеров.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

ФК «Ужгород» поздравил влюблённых с помолвкой.

В нынешнем сезоне Богомаз забил 3 гола в 14 матчах и занимает третье место в списке лучших бомбардиров клуба.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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