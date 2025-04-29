Украина. Премьер лига29 апреля 2025, 05:43 | Обновлено 29 апреля 2025, 06:11
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Редкий случай в Полтаве. Впервые с 2019 года в УПЛ ассист сделал вратарь
Голкипер Ворсклы Павел Исенко отдал голевую передачу на Навина Малыша
29 апреля 2025, 05:43 | Обновлено 29 апреля 2025, 06:11
152
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Впервые с 2019 года в Украинской Премьер-лиге ассист совершил вратарь.
В матче 26-го тура УПЛ голкипер «Ворсклы» Павел Исенко на 90+3 минуте отдал голевую передачу, а Навин Малыш головой забил мяч в ворота «Вереса» (3:0).
Последний раз аналогичное событие случалось в сезоне 2018/19. Тогда в матче 28-го тура Евгений Паст ассистировал Александру Филиппову, чем помог «Десне» вырвать победу над «Олимпиком» (2:1).
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