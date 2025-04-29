Редкий случай в Полтаве. Впервые с 2019 года в УПЛ ассист сделал вратарь

Впервые с 2019 года в Украинской Премьер-лиге ассист совершил вратарь.

В матче 26-го тура УПЛ голкипер «Ворсклы» Павел Исенко на 90+3 минуте отдал голевую передачу, а Навин Малыш головой забил мяч в ворота «Вереса» (3:0).

Последний раз аналогичное событие случалось в сезоне 2018/19. Тогда в матче 28-го тура Евгений Паст ассистировал Александру Филиппову, чем помог «Десне» вырвать победу над «Олимпиком» (2:1).