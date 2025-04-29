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Украина. Премьер лига
29 апреля 2025, 05:43 | Обновлено 29 апреля 2025, 06:11
152
0

Редкий случай в Полтаве. Впервые с 2019 года в УПЛ ассист сделал вратарь

Голкипер Ворсклы Павел Исенко отдал голевую передачу на Навина Малыша

29 апреля 2025, 05:43 | Обновлено 29 апреля 2025, 06:11
152
0
Редкий случай в Полтаве. Впервые с 2019 года в УПЛ ассист сделал вратарь
ФК Ворскла. Павел Исенко

Впервые с 2019 года в Украинской Премьер-лиге ассист совершил вратарь.

В матче 26-го тура УПЛ голкипер «Ворсклы» Павел Исенко на 90+3 минуте отдал голевую передачу, а Навин Малыш головой забил мяч в ворота «Вереса» (3:0).

Последний раз аналогичное событие случалось в сезоне 2018/19. Тогда в матче 28-го тура Евгений Паст ассистировал Александру Филиппову, чем помог «Десне» вырвать победу над «Олимпиком» (2:1).

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Верес Павел Исенко Навин Малыш статистика вратари Евгений Паст Александр Филиппов Десна Чернигов Олимпик Донецк
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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