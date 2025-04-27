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  4. ВИДЕО. Шедевр! Игрок Динамо отличился суперголом после ассиста вратаря
Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 15:02 | Обновлено 27 апреля 2025, 15:04
2385
2

ВИДЕО. Шедевр! Игрок Динамо отличился суперголом после ассиста вратаря

Павел Исенко отдал мастерскую передачу на Навина Малыша

27 апреля 2025, 15:02 | Обновлено 27 апреля 2025, 15:04
2385
2
ВИДЕО. Шедевр! Игрок Динамо отличился суперголом после ассиста вратаря
ФК Ворскла. Павел Исенко

В воскресенье, 27 апреля, состоялся матч 26-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграли «Ворскла» и «Верес».

Команды встретились на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 90+3 минуте поединка произошла не самая частая в футболе ситуация – вратарь полтавской «Ворсклы» Павел Исенко отметился голевой передачей. Голкипер почти с середины поля отдал точный длинный пас на арендованного из «Динамо» Навина Малыша, который головой в одно касание перебросил мяч через вратаря соперника.

ВИДЕО. Шедевр! Игрок Динамо отметился суперголом после ассиста вратаря

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава видео голов и обзор Ворскла - Верес Павел Исенко Навин Малыш Динамо Киев
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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roman75zpr
Вратарь гулять пошёл из ворот... 
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+2
Gargantua81
Малыш креативен в атаке но в обороне ему не хватает навыков силовой борьбы. Надо его пробовать повыше, возмлжно даже десяточкой.
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+1
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