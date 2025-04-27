ВИДЕО. Шедевр! Игрок Динамо отличился суперголом после ассиста вратаря

В воскресенье, 27 апреля, состоялся матч 26-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграли «Ворскла» и «Верес».

Команды встретились на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

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На 90+3 минуте поединка произошла не самая частая в футболе ситуация – вратарь полтавской «Ворсклы» Павел Исенко отметился голевой передачей. Голкипер почти с середины поля отдал точный длинный пас на арендованного из «Динамо» Навина Малыша, который головой в одно касание перебросил мяч через вратаря соперника.

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