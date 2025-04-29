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Украина. Премьер лига
29 апреля 2025, 04:32 | Обновлено 29 апреля 2025, 06:03
61
0

Легионер Кривбасса из-за травмы выбыл из строя до конца сезона

Венесуэлец Глейкер Мендоса травмировал боковую связку колена

29 апреля 2025, 04:32 | Обновлено 29 апреля 2025, 06:03
61
0
Легионер Кривбасса из-за травмы выбыл из строя до конца сезона
ФК Кривбасс. Глейкер Мендоса

Полузащитник криворожского Кривбасса Глейкер Мендоса пропустит остаток сезона.

Как данным источника, 23-летний венесуэльский футболист травмировал боковую связку колена и не сможет помочь команде в матчах мая.

Недавно Кривбасс вернул Мендосу в расположение клуба после того, как он отказался находиться в Кривом Роге.

В текущем сезоне УПЛ Мендоса сыграл за Кривбасс 5 матчей и забил 1 гол в ворота Шахтера.

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Глейкер Мендоса чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига ТаТоТаке травма травма колена
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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