Легионер Кривбасса из-за травмы выбыл из строя до конца сезона

Полузащитник криворожского Кривбасса Глейкер Мендоса пропустит остаток сезона.

Как данным источника, 23-летний венесуэльский футболист травмировал боковую связку колена и не сможет помочь команде в матчах мая.

Недавно Кривбасс вернул Мендосу в расположение клуба после того, как он отказался находиться в Кривом Роге.

В текущем сезоне УПЛ Мендоса сыграл за Кривбасс 5 матчей и забил 1 гол в ворота Шахтера.