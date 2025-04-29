Украина. Премьер лига29 апреля 2025, 04:32 | Обновлено 29 апреля 2025, 06:03
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Легионер Кривбасса из-за травмы выбыл из строя до конца сезона
Венесуэлец Глейкер Мендоса травмировал боковую связку колена
29 апреля 2025, 04:32 | Обновлено 29 апреля 2025, 06:03
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Полузащитник криворожского Кривбасса Глейкер Мендоса пропустит остаток сезона.
Как данным источника, 23-летний венесуэльский футболист травмировал боковую связку колена и не сможет помочь команде в матчах мая.
Недавно Кривбасс вернул Мендосу в расположение клуба после того, как он отказался находиться в Кривом Роге.
В текущем сезоне УПЛ Мендоса сыграл за Кривбасс 5 матчей и забил 1 гол в ворота Шахтера.
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