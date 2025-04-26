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Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 03:23 | Обновлено 26 апреля 2025, 04:01
46
0

Кривбасс заинтересован в продлении контракта с опытным хавбеком

Судьба Максима Лунева частично зависит от решения по Глейкеру Мендосе

26 апреля 2025, 03:23 | Обновлено 26 апреля 2025, 04:01
46
0
Кривбасс заинтересован в продлении контракта с опытным хавбеком
ФК Кривбасс. Максим Лунев

26-летний Максим Лунев может остаться в «Кривбассе» даже после завершения контракта, срок действия которого истекает летом 2025 года.

Руководство клуба и тренерский штаб заинтересованы в возможности пролонгации соглашения с универсальным полузащитником, способным эффективно действовать как на левом фланге, так и в центре поля.

В нынешнем сезоне УПЛ Лунев провел 14 матчей УПЛ и 4 поединка еврокубков, без забитых голов. Его дальнейшая судьба частично зависит и от ситуации с венесуэльцем Глейкером Мендозой.

Мендоза, который вернулся в Кривой Рог после ранее задекларированного желания покинуть Украину, до сих пор находится в неопределенном состоянии.

Также известно, что Лунев находится в сфере интересов трех украинских клубов: двух из УПЛ и одного представителя Первой лиги. Все они рассматривают вариант подписания игрока летом на правах свободного агента.

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Кривбасс Кривой Рог Максим Лунев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта Глейкер Мендоса
Николай Степанов Источник: Telegram
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