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Украина. Премьер лига
29 апреля 2025, 05:23 | Обновлено 29 апреля 2025, 05:47
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0

ДУБИНЧАК: «За карьеру, пока я в Динамо, ни разу не обыгрывали Шахтер»

Полузащитник «Динамо» дал комментарии после матча против «Шахтера»

29 апреля 2025, 05:23 | Обновлено 29 апреля 2025, 05:47
170
0
ДУБИНЧАК: «За карьеру, пока я в Динамо, ни разу не обыгрывали Шахтер»
Профутбол. Владислав Дубинчак

Полузащитник «Динамо» Владислав Дубинчак после матча против «Шахтера» в 26-м туре УПЛ (2:2) прокомментировал игру:

– Почему лицо такое уставшее после игры? Я очень устал, была тяжелая игра, нам приходилось отыгрываться. Результат? Считаю его позитивным для нас, потому что во втором тайме мы сумели отыграть два мяча.

Почему не удался первый тайм? Я считаю, что когда есть план на игру, выходишь сконцентрированным, а на пятой минуте допускаешь такую ошибку – это немного подрывает твою уверенность и план. Когда уже нечего было терять, мы вышли и начали играть в свою игру: бегать, атаковать, играть в открытый футбол. Это дало свой результат.

Было ли принципиально обыграть «Шахтер»? Конечно, принципиально. Если я не ошибаюсь, мы давно их не обыгрывали. И в моей карьере, пока я в «Динамо», я еще ни разу не обыгрывал «Шахтер». Поэтому это было важно, но нам это не удалось. Однако я рад, что мы сделали камбэк – это показывает наш характер.

Я доволен, потому что это была хорошая игра против хорошего соперника. Можно сказать, что мы много заставили «Шахтер» побегать за нами. Я настраиваюсь не только на одну игру, а на все. Хочется всегда играть хорошо, и сегодня это принесло результат для нас.

У «Динамо» нет поражений? Я об этом не думаю. Мне не важно, выигрываешь ты или проигрываешь, главное – чемпионство.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Владислав Дубинчак
Николай Степанов Источник: Профутбол
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