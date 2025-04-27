ДУБИНЧАК: «В первом тайме Динамо на поле не было. Не поняли, что случилось»

Левый защитник «Динамо» Владислав Дубинчак поделился впечатлениями от украинского Класико – матча УПЛ против «Шахтера» (2:2) на «Арене Львов».

– Считаю, мы полностью проиграли первый тайм, нас на поле не было – была одна команда «Шахтер». Ничего острого у ворот соперника мы не создали. Они полностью контролировали игру. А вот второй тайм мне понравился. Мы вышли на поле, понимая, что нам нечего терять, сыграли достойно и смогли сделать камбек. Для нас этот результат положительный, ведь мы не позволили «Шахтеру» приблизиться и не сильно дали «Александрии» сократить отставание, так что все хорошо.

Когда мы на пятой минуте пропустили такой ненужный гол из-за ошибки, мы не поняли, что произошло. Поэтому были в какой-то степени не сконцентрированы. Когда выходишь на поле, настраиваешься на борьбу, а этот гол нас сбил с толку. Первый тайм мы сыграли не на своем уровне. А во втором, когда уже нечего было терять, мы пошли вперед, и это дало свой результат.

– Ванат забил первый гол после твоего навеса с фланга. Подобные моменты были и в первом тайме, но не удавалось их замкнуть. Это отработанная комбинация?

– Нельзя назвать это отработкой. Мне кажется, во всех командах крайние защитники навешивают, а форварды пытаются завершить. Хорошо, что так получилось. Ванат находился там, где нужно, я навесил туда, куда нужно. Я очень рад, что этот гол помог нам сделать такой камбек.

– Было много борьбы, провокаций...

– Это дерби, это поединок «Динамо» – «Шахтер», тут не может быть иначе. В этих матчах всегда эмоции на максимальном уровне, все стремятся к победе, никто не хочет уступать. Футболисты воспринимают это нормально, после игры мы пожали друг другу руки.

– Во втором тайме вы добавили в плане эмоций, запала?

– Пропущенный быстрый гол полностью нарушил наш план на игру. У нас был план, мы о чем-то договаривались, но когда на пятой минуте пропускаешь гол из-за ошибки, это сбивает тебя. Ты где-то теряешь свою игру, где-то теряешь уверенность. Нам нужен был перерыв, чтобы немного перестроиться. Когда мы поняли, что нам нечего терять в этой игре, мы пошли вперед, и это помогло нам сделать камбек.

– Второй гол вы забили уже в компенсированное время…

– Мы могли забить раньше, у нас были довольно хорошие моменты – и у Ваната, и у Кабаева, и у Шапаренко. И у соперника были хорошие моменты. Надеюсь, болельщикам игра понравилась. Учитывая первый тайм, ничейный результат для нас положительный.

– У «Динамо» много матчей с неудачными первыми таймами, обсуждали с партнерами и тренерами, почему так получается?

– Пока вы не сказали, я об этом даже не задумывался. У нас бывают плохие первые таймы, но, наверное, чувствуем, что есть определенный запас. Мы выходим играть осторожно, не сильно включаемся, а когда понимаем, что нужно выигрывать, активизируемся. Да, это проблема, я понимаю, ведь нужно сразу включаться, забивать и брать игру под свой контроль, но уж как есть.

– В последнее время от вас мы видим много результативных действий, анализируете ли свои игры?

– То, что я иду вперед – это одновременно и моя проблема, и хорошая черта. Считаю, я защитник, который больше играет в атаку. Сейчас, когда мы идем к чемпионству, пытаемся дисциплинированнее играть сзади, я отхожу назад, стараюсь меньше играть вперед. Вообще, мне кажется, по своей натуре я игрок, который больше играет вперед, думаю, и тренеры это видят. Возможно, я не такой сильный в обороне, но вперед могу играть хорошо.

Стараюсь действовать на своих сильных качествах, плюс уверенность, которая появляется, когда играю три-четыре матча подряд. Тогда я свободно себя чувствую на поле, а когда долго не играю, в первых играх чувствуется неуверенность, переживаю, чтобы не сделать ошибку, чтобы снова не посадили на скамейку. За свою ошибку в матче с «Ференцварошем» осенью я поплатился сполна – отсидел 6-7 матчей в запасе. Но ничего, это футбол, это мой опыт. Сейчас, к счастью, все хорошо.

– «Динамо» в чемпионате Украины и в Кубке идет без поражений, думаете ли вы каждый раз о том, чтобы не проиграть?

– За отсутствие поражений Кубок не дают, так что какая разница. Главное – выиграть чемпионство, а остальное не важно.