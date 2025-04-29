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  4. Артем БОНДАРЕНКО: «Шансы Шахтера на второе место? Надо верить»
Украина. Премьер лига
29 апреля 2025, 05:12 | Обновлено 29 апреля 2025, 05:48
150
1

Артем БОНДАРЕНКО: «Шансы Шахтера на второе место? Надо верить»

Горнякам нужно, чтобы Александрия потеряла очки в оставшихся матчах

29 апреля 2025, 05:12 | Обновлено 29 апреля 2025, 05:48
150
1
Артем БОНДАРЕНКО: «Шансы Шахтера на второе место? Надо верить»
Профутбол. Артем Бондаренко

Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко после матча против киевского «Динамо» в 26-м туре УПЛ (2:2) оценил шансы горняков на второе место:

«Итоги сезона? Неудачный для нас, мы на третьем месте, боремся за второе место. Поэтому не знаю, как это описать.

Шансы на второе место? «Александрия» тоже показывает хороший результат, хорошую игру.

Поэтому не знаю, нам остается только играть, пробовать выигрывать. И верить, не знаю, не в чудо, но что «Александрия» будет терять очки».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Артем Бондаренко
Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
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