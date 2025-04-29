Не вписывается в тактические схемы. Карпаты могут обменять Квасницу
Львовский клуб может заполучить Хуана Безерру или Мухаррема Яшари
Львовские Карпаты могут расстаться с одним из игроков, подписанных после зимнего «объединения усилий» с Рухом.
По данным источника, клуб планирует попрощаться с 22-летним вингером молодежной сборной Украины Ильей Квасницей.
Игрок пока не находит места в тактических построениях главного тренера Карпат Владислава Лупашко.
Карпаты ищут возможность обменять Квасницу на одного из топ-легионеров Украинской Премьер-лиги.
На горизонте два варианта: бразилец Хуан Безерра из Александрии и косовский игрок Мухаррем Яшари из ЛНЗ.
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