Не вписывается в тактические схемы. Карпаты могут обменять Квасницу

Львовские Карпаты могут расстаться с одним из игроков, подписанных после зимнего «объединения усилий» с Рухом.

По данным источника, клуб планирует попрощаться с 22-летним вингером молодежной сборной Украины Ильей Квасницей.

Игрок пока не находит места в тактических построениях главного тренера Карпат Владислава Лупашко.

Карпаты ищут возможность обменять Квасницу на одного из топ-легионеров Украинской Премьер-лиги.

На горизонте два варианта: бразилец Хуан Безерра из Александрии и косовский игрок Мухаррем Яшари из ЛНЗ.