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Украина. Премьер лига
29 апреля 2025, 04:23 | Обновлено 29 апреля 2025, 04:35
104
0

Не вписывается в тактические схемы. Карпаты могут обменять Квасницу

Львовский клуб может заполучить Хуана Безерру или Мухаррема Яшари

29 апреля 2025, 04:23 | Обновлено 29 апреля 2025, 04:35
104
0
Не вписывается в тактические схемы. Карпаты могут обменять Квасницу
ФК Карпаты. Илья Квасница

Львовские Карпаты могут расстаться с одним из игроков, подписанных после зимнего «объединения усилий» с Рухом.

По данным источника, клуб планирует попрощаться с 22-летним вингером молодежной сборной Украины Ильей Квасницей.

Игрок пока не находит места в тактических построениях главного тренера Карпат Владислава Лупашко.

Карпаты ищут возможность обменять Квасницу на одного из топ-легионеров Украинской Премьер-лиги.

На горизонте два варианта: бразилец Хуан Безерра из Александрии и косовский игрок Мухаррем Яшари из ЛНЗ.

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Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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