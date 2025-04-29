Вирджил ван ДЕЙК: «Ливерпуль – лучший клуб в мире. Заслужили чемпионство»

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк эмоционально прокомментировал завоевание титула чемпиона Англии, подчеркнув особую ценность этого успеха для клуба:

«Это особенно и это то, что мы не воспринимаем как должное. Это невероятно. Было много эмоций перед матчем на протяжении всей недели, но мы выполнили свою работу и мы – действительно заслуженные чемпионы Англии.

Ливерпуль – лучший клуб в мире. Я считаю, что мы заслуживаем все это. Давайте наслаждаться следующими несколькими неделями и дадим себе это осознать».

Ливерпуль разгромил Тоттенхэм (5:1) в 34-м туре АПЛ и досрочно стал чемпионом Англии.