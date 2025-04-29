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Англия
29 апреля 2025, 03:49 | Обновлено 29 апреля 2025, 04:00
69
0

Вирджил ван ДЕЙК: «Ливерпуль – лучший клуб в мире. Заслужили чемпионство»

Капитан «Ливерпуля» эмоционально прокомментировал завоевание титула АПЛ

29 апреля 2025, 03:49 | Обновлено 29 апреля 2025, 04:00
69
0
Вирджил ван ДЕЙК: «Ливерпуль – лучший клуб в мире. Заслужили чемпионство»
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк эмоционально прокомментировал завоевание титула чемпиона Англии, подчеркнув особую ценность этого успеха для клуба:

«Это особенно и это то, что мы не воспринимаем как должное. Это невероятно. Было много эмоций перед матчем на протяжении всей недели, но мы выполнили свою работу и мы – действительно заслуженные чемпионы Англии.

Ливерпуль – лучший клуб в мире. Я считаю, что мы заслуживаем все это. Давайте наслаждаться следующими несколькими неделями и дадим себе это осознать».

Ливерпуль разгромил Тоттенхэм (5:1) в 34-м туре АПЛ и досрочно стал чемпионом Англии.

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Ливерпуль Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вирджил ван Дейк Ливерпуль - Тоттенхэм Арне Слот
Николай Степанов Источник: This Is Anfield
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