Вирджил ван ДЕЙК: «Ливерпуль – лучший клуб в мире. Заслужили чемпионство»
Капитан «Ливерпуля» эмоционально прокомментировал завоевание титула АПЛ
Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк эмоционально прокомментировал завоевание титула чемпиона Англии, подчеркнув особую ценность этого успеха для клуба:
«Это особенно и это то, что мы не воспринимаем как должное. Это невероятно. Было много эмоций перед матчем на протяжении всей недели, но мы выполнили свою работу и мы – действительно заслуженные чемпионы Англии.
Ливерпуль – лучший клуб в мире. Я считаю, что мы заслуживаем все это. Давайте наслаждаться следующими несколькими неделями и дадим себе это осознать».
Ливерпуль разгромил Тоттенхэм (5:1) в 34-м туре АПЛ и досрочно стал чемпионом Англии.
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