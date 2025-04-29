Николай МИХАЙЛЕНКО: «Быстрый мяч Шахтера сбил Динамо с толку»

Полузащитник «Динамо» Николай Михайленко в эфире Профутбол Digital поделился впечатлениями от матча против донецкого «Шахтера» (2:2) в рамках 26-го тура УПЛ.

– За первый тайм нас хвалить не за что, а вот если судить по второму тайму, то вполне могли победить, если бы реализовали свои шансы.

– Получается какой-то парадокс – если судить по игре «Динамо» в каждом из таймов.

– Так бывает, это эмоции, это футбол. За это мы его и любим. В первом тайме пропустили быстрый мяч, и он где-то немного сбил нас с толку, потом пропустили второй гол. Но после перерыва всё уже было по-другому – в этом, я считаю, и есть красота футбола.

– Что произошло в перерыве, что во втором тайме ваша команда выдала такую динамику?

– Ничего особенного. Просто собрались с мыслями и поняли, что мы сильны именно командными действиями и можем не только спасти игру, но и даже выиграть. Но сегодня только ничья – значит, так должно быть.

– В первом тайме было много эпизодов, когда вас накрывали в центре поля, активно прессинговали. После перерыва эти действия у «Шахтера» где-то исчезли. Это следствие того, что вы стали играть по-другому?

– Мы перестроились, немного изменили схему, начали играть по-другому. Возможно, они оказались неготовыми к этому и не могли ничего с этим сделать. А когда потом ты начинаешь нагнетать, то уже трудно перестроиться.

– Какова была ваша личная роль на поле после перерыва?

– Я чаще «опускался» третьим. Возможно, они терялись при наших дальнейших перемещениях, когда, например, вингеры заходили в центр. Если мы забили два мяча и могли забивать еще – значит, всё сработало.

– Для вас лично это пока самый эмоциональный матч в карьере?

– Как вы знаете, это украинское классико, и для меня оно первое в карьере. Поэтому, действительно, это особенный момент, и я точно запомню его на всю жизнь.

– Сейчас главным конкурентом «Динамо» является даже не «Шахтер», а «Александрия». Это ваша бывшая команда, а её главный тренер Руслан Ротань называл вас даже своим любимым футболистом. Как вы оцените прогресс «Александрии» в нынешнем сезоне?

– Хорошая команда с прекрасным коллективом и отличной атмосферой внутри коллектива. И на поле они показывают очень хорошую игру. Очень рад за них, хочу, чтобы и дальше «Александрия» была среди лидеров чемпионата Украины.

– Во втором тайме у «Динамо» было очень много моментов. Был ли такой момент, что проскальзывала мысль: «Ну сколько уже можно не забивать»?

– Когда ты постоянно нагнетаешь и моменты возникают один за другим, то подобных мыслей нет. Ты просто работаешь дальше и веришь, что всё равно должно залететь. Мы верили до конца – так и произошло, мы забили второй мяч. Могли забивать раньше, но удалось только под конец игры. Ради этого нужно было верить и ещё усерднее работать. Все ребята – молодцы, нам это удалось только благодаря тому, что мы были единой командой на поле.

– После финального свистка у футболистов «Динамо» были разные эмоции. Лично вы довольны этим результатом или разочарованы, что не удалось забить третий?

– Если брать то, как развивался первый тайм, то мы должны быть довольны, что удалось спасти игру. Но если исходить из событий второго тайма, то остался определённый осадок, поскольку вполне могли и выиграть. Но это футбол, мы должны двигаться дальше и показывать ещё лучшую игру, радовать своих болельщиков, которым хочется сказать спасибо за сегодняшнюю поддержку. Также благодарим ВСУ за то, что имеем возможность вообще играть в футбол.

– Какие были первые мысли после гола Кабаева?

– Я как раз первый встречал его, когда он бежал праздновать, так что эмоции только самые лучшие (улыбается).