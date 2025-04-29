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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Эта ничья с Шахтером для нас – как победа»
Украина. Премьер лига
29 апреля 2025, 03:11 | Обновлено 29 апреля 2025, 03:20
34
0

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Эта ничья с Шахтером для нас – как победа»

Вингер «Динамо» прокомментировал центральный поединок 26-го тура УПЛ

29 апреля 2025, 03:11 | Обновлено 29 апреля 2025, 03:20
34
0
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Эта ничья с Шахтером для нас – как победа»
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал в эфире Профутбол Digital перипетии матча 26-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера» (2:2).

– Можно ли вас поздравить с таким результатом?

– Думаю, да, исходя из того, как развивались события в матче. Эта ничья для нас – как победа.

– Футболисты «Шахтера» сказали, что потеряли победу из-за психологии. Со своей стороны, за счет чего «Динамо» удалось спасти игру?

– За счет того, что во втором тайме начали играть смелее, активнее действовать на мяче, поэтому и удалось забить два мяча.

– Во втором тайме было много изменений по позициям. Это следствие разговора в перерыве?

– Да, это главный тренер сказал нам так играть, и, как видите, он был прав. Я считаю, что второй тайм мы провели на очень хорошем уровне. Да, были ошибки, брак, но самое главное – что мы активизировались, начали играть в смелый футбол и заставили «Шахтер» обороняться.

– У вас огромный опыт выступлений в Классико. Верили ли, что удастся забить спасительный гол?

– Конечно. Ты всегда играешь до финального свистка. Если честно, с ребятами немного пообщались в перерыве, ведь так играть, как мы действовали в первом тайме, недопустимо. Нужно было добавить немного эмоций, выигрывать борьбу – и во втором тайме мы исправились.

– Какой была первая мысль после гола Кабаева?

– Просто почувствовал радость – и всё (улыбается).

– После финального свистка вы долго лежали на газоне. Все силы отдали?

– Если честно, то да.

– На следующий матч выйдете?

– Это не мне решать, у нас есть главный тренер. Сейчас займемся восстановлением и будем готовиться к следующему поединку, против «Ингульца», за который дают так же три очка, как и за матч против «Шахтера». Еще ничего не решено, поэтому нужно готовиться к следующим матчам с холодной головой.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Андрей Ярмоленко
Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
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