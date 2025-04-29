Распасовщик для Динамо. Дубинчак вышел на лучшие показатели по ассистам

В матче 26-го тура УПЛ против «Шахтера» (2:2) в эпизоде ​​с первым забитым мячом в ворота «горняков» голевую передачу на свой счет записал левый защитник «Динамо» Владислав Дубинчак.

Этот ассист стал для флангового защитника «бело-синих» четвертым в УПЛ и пятым в нынешнем сезоне (еще одну голевую передачу он отдал в еврокубках).

Таким образом, он повторил личный рекорд по ассистам в календарном сезоне УПЛ, а также установил личный рекорд по голевым передачам в календарном сезоне во всех турнирах.

Голевые передачи Владислава Дубинчака по сезонам во всех турнирах (за разные команды)