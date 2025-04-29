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Украина. Премьер лига
29 апреля 2025, 02:59 | Обновлено 29 апреля 2025, 03:14
24
0

Распасовщик для Динамо. Дубинчак вышел на лучшие показатели по ассистам

В матче против Шахтера Владислав записал в свой актив голевую передачу

29 апреля 2025, 02:59 | Обновлено 29 апреля 2025, 03:14
24
0
Распасовщик для Динамо. Дубинчак вышел на лучшие показатели по ассистам
ФК Динамо. Владислав Дубинчак

В матче 26-го тура УПЛ против «Шахтера» (2:2) в эпизоде ​​с первым забитым мячом в ворота «горняков» голевую передачу на свой счет записал левый защитник «Динамо» Владислав Дубинчак.

Этот ассист стал для флангового защитника «бело-синих» четвертым в УПЛ и пятым в нынешнем сезоне (еще одну голевую передачу он отдал в еврокубках).

Таким образом, он повторил личный рекорд по ассистам в календарном сезоне УПЛ, а также установил личный рекорд по голевым передачам в календарном сезоне во всех турнирах.

Голевые передачи Владислава Дубинчака по сезонам во всех турнирах (за разные команды)

  • 2018/19 – 3, 2019/20 – 0, 2020/21 – 3, 2021/22 – 4, 2022/23 – 3, 2023/24 – 4, 2024/25 – 5

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Владислав Дубинчак Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев статистика Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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