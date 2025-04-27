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Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 21:53 | Обновлено 27 апреля 2025, 21:59
805
6

Два юбилея. Ванат впервые за сезон забил 20 мячей. При этом провел 40 игр

Форвард Динамо в чемпионате Украины 2024/25 отметился 16 голами

27 апреля 2025, 21:53 | Обновлено 27 апреля 2025, 21:59
805
6
Два юбилея. Ванат впервые за сезон забил 20 мячей. При этом провел 40 игр
ФК Динамо. Владислав Ванат

Забив гол в ворота «Шахтера» в матче 26-го тура УПЛ (2:2), форвард «Динамо» Владислав Ванат довел количество голов в нынешнем сезоне до 20.

Это произошло впервые в карьере 23-летнего бомбардира. 16 раз он отличился в матчах чемпионата Украины (личный рекорд результативности в высшем дивизионе для игрока), дважды отличился в квалификации Лиги чемпионов, по одному мячу записал на свой счет в основном этапе Лиги Европы и в Кубке Украины.

Суммарно Владислав провел в нынешнем сезоне 40 матчей в футболке бело-синих. Помимо результативных ударов, также Ванат неплохо помогал своим партнерам, отдав в общей сложности 8 результативных передач.

Результативность Владислава Ваната по сезонам:

  • 2020/21 – 1 матч, 0 голов
  • 2021/22 – 18 матчей, 3 гола (выступал на правах аренды в «Черноморце»)
  • 2022/23 – 36 матчей, 13 голов
  • 2023/24 – 30 матчей, 14 голов
  • 2024/25 – 40 матчей, 20 голов

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 6
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avk2307
По моей информации каждый игрок Шахтера за второй тайм получил по 100000 баксов.
Но это не подачка от Суркиса кремлевского, а ЗП от Рината Леонидовича кремлевского
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+4
apepa
В Европе ноль голов. Во то и весь ванат!
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-9
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