Два юбилея. Ванат впервые за сезон забил 20 мячей. При этом провел 40 игр
Форвард Динамо в чемпионате Украины 2024/25 отметился 16 голами
Забив гол в ворота «Шахтера» в матче 26-го тура УПЛ (2:2), форвард «Динамо» Владислав Ванат довел количество голов в нынешнем сезоне до 20.
Это произошло впервые в карьере 23-летнего бомбардира. 16 раз он отличился в матчах чемпионата Украины (личный рекорд результативности в высшем дивизионе для игрока), дважды отличился в квалификации Лиги чемпионов, по одному мячу записал на свой счет в основном этапе Лиги Европы и в Кубке Украины.
Суммарно Владислав провел в нынешнем сезоне 40 матчей в футболке бело-синих. Помимо результативных ударов, также Ванат неплохо помогал своим партнерам, отдав в общей сложности 8 результативных передач.
Результативность Владислава Ваната по сезонам:
- 2020/21 – 1 матч, 0 голов
- 2021/22 – 18 матчей, 3 гола (выступал на правах аренды в «Черноморце»)
- 2022/23 – 36 матчей, 13 голов
- 2023/24 – 30 матчей, 14 голов
- 2024/25 – 40 матчей, 20 голов
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