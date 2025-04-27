Два юбилея. Ванат впервые за сезон забил 20 мячей. При этом провел 40 игр

Забив гол в ворота «Шахтера» в матче 26-го тура УПЛ (2:2), форвард «Динамо» Владислав Ванат довел количество голов в нынешнем сезоне до 20.

Это произошло впервые в карьере 23-летнего бомбардира. 16 раз он отличился в матчах чемпионата Украины (личный рекорд результативности в высшем дивизионе для игрока), дважды отличился в квалификации Лиги чемпионов, по одному мячу записал на свой счет в основном этапе Лиги Европы и в Кубке Украины.

Суммарно Владислав провел в нынешнем сезоне 40 матчей в футболке бело-синих. Помимо результативных ударов, также Ванат неплохо помогал своим партнерам, отдав в общей сложности 8 результативных передач.

Результативность Владислава Ваната по сезонам: