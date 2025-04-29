Реал попытается подписать звезду Ливерпуля до клубного чемпионата мира

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, скорее всего, присоединится к мадридскому «Реалу».

У англичанина контракт действует до 30 июня, но «королевский» клуб желает подписать защитника в начале месяца, чтобы Трент успел сыграть на клубном чемпионате мира.

Об этом информирует издание Revelo.

Руководство «Реала» планирует провести переговоры с «Ливерпулем», чтобы соглашение с Александером-Арнольдом было расторгнуто за месяц до завершения срока действия.

В этом сезоне Трент сыграл за «Ливерпуль» 41 матч во всех турнирах и одержал победу в АПЛ.

Ранее стало известно, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти принял предложение возглавить сборную Бразилии.