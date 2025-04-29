Реал попытается подписать звезду Ливерпуля до клубного чемпионата мира
Официально Трент Александер-Арнольд еще не принял решение
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, скорее всего, присоединится к мадридскому «Реалу».
У англичанина контракт действует до 30 июня, но «королевский» клуб желает подписать защитника в начале месяца, чтобы Трент успел сыграть на клубном чемпионате мира.
Об этом информирует издание Revelo.
Руководство «Реала» планирует провести переговоры с «Ливерпулем», чтобы соглашение с Александером-Арнольдом было расторгнуто за месяц до завершения срока действия.
В этом сезоне Трент сыграл за «Ливерпуль» 41 матч во всех турнирах и одержал победу в АПЛ.
Ранее стало известно, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти принял предложение возглавить сборную Бразилии.
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