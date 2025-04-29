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Нидерланды
29 апреля 2025, 03:41 | Обновлено 29 апреля 2025, 04:18
34
0

Аякс сыграл вничью со Спартой, но продолжает лидировать в Эредивизи

В чемпионате Нидерландов были сыграны матчи 30-го тура

29 апреля 2025, 03:41 | Обновлено 29 апреля 2025, 04:18
34
0
Аякс сыграл вничью со Спартой, но продолжает лидировать в Эредивизи
Getty Images/Global Images Ukraine

Почти на неделю был растянут 30–й тур чемпионата Нидерландов.

23 апреля «Гронинген» разгромил «Хераклес» со счетом 4:1.

Далее «АЗ Алкмар» не справился с «Бредой» (1:1), а „Твенте“ дома уступил «ПСВ» (1:3).

«Утрехт» на выезде разгромил «Валвейк» (4:0), а „Фейенорд“ отгрузил четыре сухих мяча в ворота «Зволле».

«Ситтард» минимально победил «Виллем ІІ» со счетом 1:0. Так же завершилась игра «Херенвена» с «Неймегеном».

«Алмере Сити» и «Гоу Эхед Иглс» голов не забивали.

Лидер чемпионата амстердамский «Аякс» встречался дома со «Спартой». В первом тайме команды голов не забивали. Не торопились этого делать и во второй половине встречи.

Болельщики первый гол увидели на 90+5–й минуте. Моментом воспользовался полузащитник «Спарты» Мохамед Нассоа.

И казалось бы, «Аяксу» не избежать поражения, как Юри Регер забил на 90+7–й. В итоге – ничья.

Эредивизи. 30–й тур

Грониген – Хераклес – 4:1

Голы: Ренте, 4, Шрёйдерс, 16, Бакуна, 50 (пенальти), Де Крейсмайкер, 59 (автогол), – Брунс, 20

АЗ Алкмар – Бреда – 1:1

Голы: Мердинк, 90+7, – Зауэр, 75

Твенте – ПСВ – 1:3

Голы: ван Вольфсвинкель, 1, – Перишич, 11, Тил, 53, де Йонг, 57

Валвейк – Утрехт – 0:4

Голы: Фрауло, 15, Алле, 19, Родригес, 27, Мин, 88

Фейенорд – Зволле – 4:0

Голы: Уэда, 14, Миламбо, 22, Пайшан, 25, 79

Ситтард – Виллем ІІ – 1:0

Гол: Бульяуде, 62

Херенвен – Неймеген – 1:0

Гол: Николаеску, 53 (пенальти)

Алмере Сити – Гоу Эхед Иглс – 0:0

Аякс – Спарта – 1:1

Голы: Регер, 90+7, – Нассоа, 90+5

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аякс 31 23 5 3 63 - 27 74
2 ПСВ Эйндховен 30 21 4 5 89 - 34 67
3 Фейеноорд 30 18 8 4 68 - 32 62
4 Утрехт 31 18 8 5 61 - 42 62
5 Твенте 30 13 9 8 56 - 44 48
6 АЗ Алкмаар 30 13 8 9 48 - 34 47
7 Гоу Эхед Иглс 30 13 8 9 52 - 46 47
8 Херенвен 31 11 7 13 39 - 53 40
9 Фортуна Ситтард 30 10 6 14 34 - 49 36
10 Спарта Роттердам 30 8 11 11 34 - 37 35
11 Гронинген 30 9 8 13 32 - 45 35
12 Хераклес 30 8 11 11 37 - 52 35
13 НЕК Неймеген 30 9 6 15 42 - 44 33
14 НАК Бреда 30 8 8 14 32 - 50 32
15 Зволле 30 7 10 13 35 - 48 31
16 Виллем-II 30 6 6 18 30 - 50 24
17 Алмере Сити 31 4 8 19 21 - 59 20
18 РКК Валвейк 30 4 7 19 35 - 62 19
Полная таблица

События матча

53’
ГОЛ ! С пенальти забил Йон Николаеску (Херенвен).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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