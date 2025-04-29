Аякс сыграл вничью со Спартой, но продолжает лидировать в Эредивизи

Почти на неделю был растянут 30–й тур чемпионата Нидерландов.

23 апреля «Гронинген» разгромил «Хераклес» со счетом 4:1.

Далее «АЗ Алкмар» не справился с «Бредой» (1:1), а „Твенте“ дома уступил «ПСВ» (1:3).

«Утрехт» на выезде разгромил «Валвейк» (4:0), а „Фейенорд“ отгрузил четыре сухих мяча в ворота «Зволле».

«Ситтард» минимально победил «Виллем ІІ» со счетом 1:0. Так же завершилась игра «Херенвена» с «Неймегеном».

«Алмере Сити» и «Гоу Эхед Иглс» голов не забивали.

Лидер чемпионата амстердамский «Аякс» встречался дома со «Спартой». В первом тайме команды голов не забивали. Не торопились этого делать и во второй половине встречи.

Болельщики первый гол увидели на 90+5–й минуте. Моментом воспользовался полузащитник «Спарты» Мохамед Нассоа.

И казалось бы, «Аяксу» не избежать поражения, как Юри Регер забил на 90+7–й. В итоге – ничья.

Эредивизи. 30–й тур

Грониген – Хераклес – 4:1

Голы: Ренте, 4, Шрёйдерс, 16, Бакуна, 50 (пенальти), Де Крейсмайкер, 59 (автогол), – Брунс, 20

АЗ Алкмар – Бреда – 1:1

Голы: Мердинк, 90+7, – Зауэр, 75

Твенте – ПСВ – 1:3

Голы: ван Вольфсвинкель, 1, – Перишич, 11, Тил, 53, де Йонг, 57

Валвейк – Утрехт – 0:4

Голы: Фрауло, 15, Алле, 19, Родригес, 27, Мин, 88

Фейенорд – Зволле – 4:0

Голы: Уэда, 14, Миламбо, 22, Пайшан, 25, 79

Ситтард – Виллем ІІ – 1:0

Гол: Бульяуде, 62

Херенвен – Неймеген – 1:0

Гол: Николаеску, 53 (пенальти)

Алмере Сити – Гоу Эхед Иглс – 0:0

Аякс – Спарта – 1:1

Голы: Регер, 90+7, – Нассоа, 90+5

Турнирная таблица