Аякс сыграл вничью со Спартой, но продолжает лидировать в Эредивизи
В чемпионате Нидерландов были сыграны матчи 30-го тура
Почти на неделю был растянут 30–й тур чемпионата Нидерландов.
23 апреля «Гронинген» разгромил «Хераклес» со счетом 4:1.
Далее «АЗ Алкмар» не справился с «Бредой» (1:1), а „Твенте“ дома уступил «ПСВ» (1:3).
«Утрехт» на выезде разгромил «Валвейк» (4:0), а „Фейенорд“ отгрузил четыре сухих мяча в ворота «Зволле».
«Ситтард» минимально победил «Виллем ІІ» со счетом 1:0. Так же завершилась игра «Херенвена» с «Неймегеном».
«Алмере Сити» и «Гоу Эхед Иглс» голов не забивали.
Лидер чемпионата амстердамский «Аякс» встречался дома со «Спартой». В первом тайме команды голов не забивали. Не торопились этого делать и во второй половине встречи.
Болельщики первый гол увидели на 90+5–й минуте. Моментом воспользовался полузащитник «Спарты» Мохамед Нассоа.
И казалось бы, «Аяксу» не избежать поражения, как Юри Регер забил на 90+7–й. В итоге – ничья.
Эредивизи. 30–й тур
Грониген – Хераклес – 4:1
Голы: Ренте, 4, Шрёйдерс, 16, Бакуна, 50 (пенальти), Де Крейсмайкер, 59 (автогол), – Брунс, 20
АЗ Алкмар – Бреда – 1:1
Голы: Мердинк, 90+7, – Зауэр, 75
Твенте – ПСВ – 1:3
Голы: ван Вольфсвинкель, 1, – Перишич, 11, Тил, 53, де Йонг, 57
Валвейк – Утрехт – 0:4
Голы: Фрауло, 15, Алле, 19, Родригес, 27, Мин, 88
Фейенорд – Зволле – 4:0
Голы: Уэда, 14, Миламбо, 22, Пайшан, 25, 79
Ситтард – Виллем ІІ – 1:0
Гол: Бульяуде, 62
Херенвен – Неймеген – 1:0
Гол: Николаеску, 53 (пенальти)
Алмере Сити – Гоу Эхед Иглс – 0:0
Аякс – Спарта – 1:1
Голы: Регер, 90+7, – Нассоа, 90+5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аякс
|31
|23
|5
|3
|63 - 27
|74
|2
|ПСВ Эйндховен
|30
|21
|4
|5
|89 - 34
|67
|3
|Фейеноорд
|30
|18
|8
|4
|68 - 32
|62
|4
|Утрехт
|31
|18
|8
|5
|61 - 42
|62
|5
|Твенте
|30
|13
|9
|8
|56 - 44
|48
|6
|АЗ Алкмаар
|30
|13
|8
|9
|48 - 34
|47
|7
|Гоу Эхед Иглс
|30
|13
|8
|9
|52 - 46
|47
|8
|Херенвен
|31
|11
|7
|13
|39 - 53
|40
|9
|Фортуна Ситтард
|30
|10
|6
|14
|34 - 49
|36
|10
|Спарта Роттердам
|30
|8
|11
|11
|34 - 37
|35
|11
|Гронинген
|30
|9
|8
|13
|32 - 45
|35
|12
|Хераклес
|30
|8
|11
|11
|37 - 52
|35
|13
|НЕК Неймеген
|30
|9
|6
|15
|42 - 44
|33
|14
|НАК Бреда
|30
|8
|8
|14
|32 - 50
|32
|15
|Зволле
|30
|7
|10
|13
|35 - 48
|31
|16
|Виллем-II
|30
|6
|6
|18
|30 - 50
|24
|17
|Алмере Сити
|31
|4
|8
|19
|21 - 59
|20
|18
|РКК Валвейк
|30
|4
|7
|19
|35 - 62
|19
События матча
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