Рома установила ценник на Довбика. На Артема претендуют клубы Ла Лиги

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик может продолжить карьеру в одном из клубов испанской Ла Лиги, сообщает SerieANews.

По информации источника, над возвращением 27-летнего нападающего задумывается «Жирона». Интерес к украинскому форварду также проявляют и несколько других клубов Ла Лиги.

«Рома» вполне может продать Довбика, но только за сумму, которая не будет меньше, чем 30 млн евро. Предложения, которые будут меньше установленного ценника, римский клуб даже не будет рассматривать.

Сообщалось, что Довбиком заинтересовались клубы АПЛ.