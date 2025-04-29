Реал выплатит Анчелотти остальную зарплату и предложит пожизненный пост

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти покинет клуб по завершении сезона.

Уже известно, что наставник возглавит сборную Бразилии, с которой будет пытаться попасть на чемпионат мира 2026 года.

Действующий контракт с «королевским» клубом у Анчелотти рассчитан до лета 2026 года, и президент клуба Флорентино Перес готов заплатить тренеру всю сумму.

Это обусловлено тем, что Анчелотти за четыре сезона в клубе провел очень хорошую работу, несмотря на провальный сезон 2024/25.

Также Перес предложил главному тренеру стать пожизненным послом «Реала» после завершения карьеры.

Мадридский «Реал» уже запланировал торжественное прощание с тренером после последнего матча сезона на «Сантьяго Бернабеу». Мадридцы будут встречаться с «Реалом Сосьедадом».

Ранее стало известно, что Карло Анчелотти согласился возглавить сборную Бразилии.