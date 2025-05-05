Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной
Испания
05 мая 2025, 03:13 |
192
0

Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной

Карло провел разговор с украинским вратарем

05 мая 2025, 03:13 |
192
0
Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

26 апреля состоялся финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Севилье. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых по итогам овертаймов.

По информации мадридских СМИ, после финала наставник «Реала» Карло Анчелотти провел разговор с украинским вратарем Андреем Луниным. Анчелотти решил подбодрить украинского голкипера и объяснил ему, почему решил выпустить в финальном матче Тибо Куртуа.

Отметим, что Андрей Лунин провел все матчи Кубка Испании 2024/25 кроме самого финального поединка. В турнире украинец сыграл 5 матчей, пропустил 8 голов и дважды отыграл на ноль.

По теме:
АНЧЕЛОТТИ – о вратаре Реала: «Не знаю, первый ли он, второй или третий»
Килиан Мбаппе приблизился к рекорду Ивана Саморано
ВИДЕО. Камбек близко? Сельта забила еще 1 гол
Барселона Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Барселона - Реал Карло Анчелотти Андрей Лунин
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Договоренность близко. Шахтер провел переговоры с иностранным тренером
Футбол | 04 мая 2025, 10:48 51
Договоренность близко. Шахтер провел переговоры с иностранным тренером
Договоренность близко. Шахтер провел переговоры с иностранным тренером

Арда Туран может возглавить донецкий клуб

ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
Футбол | 04 мая 2025, 19:56 16
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины

Украинский форвард забил очередной гол за римский клуб

Гонки за золото продолжаются. Александрия победила Полесье
Футбол | 04.05.2025, 20:00
Гонки за золото продолжаются. Александрия победила Полесье
Гонки за золото продолжаются. Александрия победила Полесье
Зарплата в 22 миллиона евро. Реал хочет, что бы звезда покинула команду
Футбол | 04.05.2025, 13:05
Зарплата в 22 миллиона евро. Реал хочет, что бы звезда покинула команду
Зарплата в 22 миллиона евро. Реал хочет, что бы звезда покинула команду
Реал отказался от голкипера из-за финансов
Футбол | 05.05.2025, 01:19
Реал отказался от голкипера из-за финансов
Реал отказался от голкипера из-за финансов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон назвал современного боксера, который точно станет легендой
Майк Тайсон назвал современного боксера, который точно станет легендой
04.05.2025, 00:39 3
Бокс
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
03.05.2025, 18:15 21
Хоккей
Барселона в шоке. Хаби Алонсо хочет подписать этого игрока у Реал
Барселона в шоке. Хаби Алонсо хочет подписать этого игрока у Реал
03.05.2025, 18:46
Футбол
РАНЬЕРИ: «Это было бы ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»
РАНЬЕРИ: «Это было бы ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»
03.05.2025, 01:57
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Это просто разгром. Я такого никогда не видел»
Майк ТАЙСОН: «Это просто разгром. Я такого никогда не видел»
04.05.2025, 09:11 1
Бокс
Карло АНЧЕЛОТТИ: «За ним будущее Реала, он будет фантастическим игроком»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «За ним будущее Реала, он будет фантастическим игроком»
03.05.2025, 22:31 3
Футбол
Договорились насчет Лунина. Жорже Мендеш встретился с Флорентино Пересом
Договорились насчет Лунина. Жорже Мендеш встретился с Флорентино Пересом
03.05.2025, 08:55 4
Футбол
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
03.05.2025, 06:23 34
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем