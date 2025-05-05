Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной

26 апреля состоялся финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Севилье. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых по итогам овертаймов.

По информации мадридских СМИ, после финала наставник «Реала» Карло Анчелотти провел разговор с украинским вратарем Андреем Луниным. Анчелотти решил подбодрить украинского голкипера и объяснил ему, почему решил выпустить в финальном матче Тибо Куртуа.

Отметим, что Андрей Лунин провел все матчи Кубка Испании 2024/25 кроме самого финального поединка. В турнире украинец сыграл 5 матчей, пропустил 8 голов и дважды отыграл на ноль.