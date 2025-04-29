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Украина. Премьер лига
29 апреля 2025, 00:21 | Обновлено 29 апреля 2025, 00:28
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0

Это худший матч. Хавбек Вереса объяснил крупное поражение от Ворсклы

Дмитрий Годя считает, что бывают матчи, когда ничего не получается

29 апреля 2025, 00:21 | Обновлено 29 апреля 2025, 00:28
40
0
Это худший матч. Хавбек Вереса объяснил крупное поражение от Ворсклы
ФК Верес. Дмитрий Годя

В 26-м туре УПЛ неожиданным результатом отметился матч в Полтаве, где один из аутсайдеров – «Ворскла» – разгромил середняка – «Верес» (3:0).

Игрок «Вереса» Дмитрий Годя эксклюзивно для Sport.ua рассказал, почему ровенская команда провалила поединок с полтавским клубом:

«Если в первой части сезона мы плохо сыграли только во Львове – с «Карпатами», то весной в пассиве – как раз матч с «Ворсклой».

Только не подумайте, что мы переоценили свои силы и поэтому были не мотивированы. Мы знали, что в Полтаве будет тяжело, учитывая турнирное положение хозяев, их желание продемонстрировать свои лучшие качества и прервать полосу неудач.

Однако, бывают матчи, когда ты стараешься, а ничего не выходит. Так было в Полтаве. Хозяева на какой-то миг, но опережали нас в отборе, на подборах, в забеганиях на флангах. К тому же, они чаще побеждали в единоборствах, и поэтому нам не хватало сбалансированности.

Таким образом, считаю, крупную победу полтавчан нужно признать заслуженной. Могло быть ещ хуже, ведь нас дважды спасал от неприятностей каркас ворот.

Вс же будем считать, что свой худший матч во второй части сезона мы уже сыграли. Постараемся уже в следующем поединке – с «Оболонью» доказать, что из провала в Полтаве были сделаны правильные выводы».

«Верес» имеет 35 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ.

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Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Верес Дмитрий Годя инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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