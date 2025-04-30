Кварцяный назвал главную причину провала Шахтера в этом сезоне

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный назвал причины неубедительной игры «Шахтера» в этом сезоне УПЛ.

«У Шахтера нет центральных защитников. Шахтер же игроков по всему миру ищет. В команде должно быть два мощных защитника, посмотрите на клубы, которые многого достигли в Европе.

И нападающие. В команде должно быть два быстрых нападающих. Не хватает также стержневого опорного полузащитника, какими были Степаненко или Фернандиньо», – сказал Кварцяный.

Ранее Кварцяный назвал перспективы Судакова в Европе.