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  4. Кварцяный назвал главную причину провала Шахтера в этом сезоне
Украина. Премьер лига
30 апреля 2025, 21:41 |
1038
5

Кварцяный назвал главную причину провала Шахтера в этом сезоне

Экс-тренер «Волыни» перечислил слабые места «горняков»

30 апреля 2025, 21:41 |
1038
5
Кварцяный назвал главную причину провала Шахтера в этом сезоне
УАФ. Виталий Кварцяный

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный назвал причины неубедительной игры «Шахтера» в этом сезоне УПЛ.

«У Шахтера нет центральных защитников. Шахтер же игроков по всему миру ищет. В команде должно быть два мощных защитника, посмотрите на клубы, которые многого достигли в Европе.

И нападающие. В команде должно быть два быстрых нападающих. Не хватает также стержневого опорного полузащитника, какими были Степаненко или Фернандиньо», – сказал Кварцяный.

Ранее Кварцяный назвал перспективы Судакова в Европе.

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Виталий Кварцяный Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 5
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Falko
Коротше, пів команди нема )
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0
Первый Среди Равных
всі повинні бути метр-девяностопять
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0
Saar
Причина: низькопробні бразильці.
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0
apepa
Cогласен с Кварцяным. Шахтёру нужен аля Папа Гуйе в защиту 
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-1
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