Украина. Премьер лига30 апреля 2025, 21:41 |
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Кварцяный назвал главную причину провала Шахтера в этом сезоне
Экс-тренер «Волыни» перечислил слабые места «горняков»
30 апреля 2025, 21:41 |
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Известный украинский тренер Виталий Кварцяный назвал причины неубедительной игры «Шахтера» в этом сезоне УПЛ.
«У Шахтера нет центральных защитников. Шахтер же игроков по всему миру ищет. В команде должно быть два мощных защитника, посмотрите на клубы, которые многого достигли в Европе.
И нападающие. В команде должно быть два быстрых нападающих. Не хватает также стержневого опорного полузащитника, какими были Степаненко или Фернандиньо», – сказал Кварцяный.
Ранее Кварцяный назвал перспективы Судакова в Европе.
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Комментарии 5
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Коротше, пів команди нема )
всі повинні бути метр-девяностопять
Причина: низькопробні бразильці.
Cогласен с Кварцяным. Шахтёру нужен аля Папа Гуйе в защиту
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