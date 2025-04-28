В Реале выбрали лучшего тренера, которого они когда-либо видели
Руководство «бланкос» выделило Карло Анчелотти
Мадридский «Реал» решил распрощаться с главным тренером Карло Анчелотти.
Ожидается, что итальянский тренер доработает в клубе до конца сезона в Ла Лаге, а затем с ним будет официальное прощание.
В клубе высоко ценят Карло Анчелотти. Совет директоров «бланкос» считает, что Анчелотти является лучшим тренером, который когда-либо тренировал мадридский клуб.
Ранее сообщалось, что «Реал» принял решение распрощаться с Карло Анчелотти после поражения от «Барселоны» в финале Кубке Испании. У итальянского тренера сейчас идут продуктивные переговоры с Бразильской конфедерацией футбола.
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