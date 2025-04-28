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Испания
28 апреля 2025, 22:06 | Обновлено 28 апреля 2025, 22:07
1596
2

В Реале выбрали лучшего тренера, которого они когда-либо видели

Руководство «бланкос» выделило Карло Анчелотти

28 апреля 2025, 22:06 | Обновлено 28 апреля 2025, 22:07
1596
2
В Реале выбрали лучшего тренера, которого они когда-либо видели
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Мадридский «Реал» решил распрощаться с главным тренером Карло Анчелотти.

Ожидается, что итальянский тренер доработает в клубе до конца сезона в Ла Лаге, а затем с ним будет официальное прощание.

В клубе высоко ценят Карло Анчелотти. Совет директоров «бланкос» считает, что Анчелотти является лучшим тренером, который когда-либо тренировал мадридский клуб.

Ранее сообщалось, что «Реал» принял решение распрощаться с Карло Анчелотти после поражения от «Барселоны» в финале Кубке Испании. У итальянского тренера сейчас идут продуктивные переговоры с Бразильской конфедерацией футбола.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Relevo
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Комментарии 2
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apepa
Зидан был неплох..
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+1
Lulinnha
Папа Карло будет и дальше со своими сыновьями - буратинами Винисиусом и Родриго... 
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+1
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