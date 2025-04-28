В Реале выбрали лучшего тренера, которого они когда-либо видели

Мадридский «Реал» решил распрощаться с главным тренером Карло Анчелотти.

Ожидается, что итальянский тренер доработает в клубе до конца сезона в Ла Лаге, а затем с ним будет официальное прощание.

В клубе высоко ценят Карло Анчелотти. Совет директоров «бланкос» считает, что Анчелотти является лучшим тренером, который когда-либо тренировал мадридский клуб.

Ранее сообщалось, что «Реал» принял решение распрощаться с Карло Анчелотти после поражения от «Барселоны» в финале Кубке Испании. У итальянского тренера сейчас идут продуктивные переговоры с Бразильской конфедерацией футбола.