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  4. Анчелотти после катастрофы против Барсы уже знает, где будет работать
Испания
28 апреля 2025, 00:21 |
545
0

Анчелотти после катастрофы против Барсы уже знает, где будет работать

Карло возглавит сборную Бразилии

28 апреля 2025, 00:21 |
545
0
Анчелотти после катастрофы против Барсы уже знает, где будет работать
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

26 апреля состоялся финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Севилье. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых по итогам овертаймов.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после этого поражения покинет тренерский пост «бланкос». Карло покинет мадридский клуб уже на этой неделе. У итальянского тренера сейчас идут продуктивные переговоры с Бразильской конфедерацией футбола.

Анчелотти с большой долей вероятности возглавит сборную Бразилии. Это может произойти уже в мае.

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Барселона судейство Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Антонио Рюдигер Барселона - Реал
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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