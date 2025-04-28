Анчелотти после катастрофы против Барсы уже знает, где будет работать
Карло возглавит сборную Бразилии
26 апреля состоялся финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.
Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Севилье. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых по итогам овертаймов.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после этого поражения покинет тренерский пост «бланкос». Карло покинет мадридский клуб уже на этой неделе. У итальянского тренера сейчас идут продуктивные переговоры с Бразильской конфедерацией футбола.
Анчелотти с большой долей вероятности возглавит сборную Бразилии. Это может произойти уже в мае.
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