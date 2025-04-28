Major League Soccer28 апреля 2025, 22:04 |
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У Погба за два месяца одно предложение и это от середнячка MLS
Французский полузащитник заинтересовал Ди Си Юнайтед
28 апреля 2025, 22:04 |
313
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33-летний французский полузащитник Поль Погба провел два месяца назад переговоры с клубом Ди Си Юнайтед.
Об этом сообщает инсайдер Бен Джейкобс.
Известно, что это единственный клуб, реально заинтересованный в подписании игрока.
Погба желает перейти в один из топ-клубов Европы. Пока французскому игроку отказали в «Марселе». Также он предлагал свои услуги мадридскому «Атлетико», но там тоже не спешат с ответом.
«Ди Си Юнайтед» после 10 туров в MLS находится на 13-й позиции в Восточной конференции с 9 очками.
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Комментарии 1
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Погба мабуть варто трохи знизити вимоги і реально дивитися на речі. Топклубам він непотрібний
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