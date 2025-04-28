У Погба за два месяца одно предложение и это от середнячка MLS

33-летний французский полузащитник Поль Погба провел два месяца назад переговоры с клубом Ди Си Юнайтед.

Об этом сообщает инсайдер Бен Джейкобс.

Известно, что это единственный клуб, реально заинтересованный в подписании игрока.

Погба желает перейти в один из топ-клубов Европы. Пока французскому игроку отказали в «Марселе». Также он предлагал свои услуги мадридскому «Атлетико», но там тоже не спешат с ответом.

«Ди Си Юнайтед» после 10 туров в MLS находится на 13-й позиции в Восточной конференции с 9 очками.