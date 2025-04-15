Погба готов играть не только в Европе. Летом он попытается найти новый клуб

32-летний французский полузащитник Поль Погба добавил в свой шорт-лист еще одну страну, где будет искать себе новый клуб.

Как сообщает издание SkySport, Погба согласится на предложения клуба из Саудовской Аравии.

До этого он заявлял, что хочет играть только в топ-чемпионатах Европы.

Также, по информации SkySport, Поль Погба поддерживает форму в Майами, но с местным Интером вступать в переговоры не собирается.

Ранее Погба получил отказ от "Марселя", где очень хотел продолжить карьеру.