Саудовская Аравия15 апреля 2025, 19:25 | Обновлено 15 апреля 2025, 19:33
339
0
Погба готов играть не только в Европе. Летом он попытается найти новый клуб
Французский полузащитник может переехать в Саудовскую Аравию
15 апреля 2025, 19:25 | Обновлено 15 апреля 2025, 19:33
339
0
32-летний французский полузащитник Поль Погба добавил в свой шорт-лист еще одну страну, где будет искать себе новый клуб.
Как сообщает издание SkySport, Погба согласится на предложения клуба из Саудовской Аравии.
До этого он заявлял, что хочет играть только в топ-чемпионатах Европы.
Также, по информации SkySport, Поль Погба поддерживает форму в Майами, но с местным Интером вступать в переговоры не собирается.
Ранее Погба получил отказ от "Марселя", где очень хотел продолжить карьеру.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 апреля 2025, 07:47 8
Лидером рейтинга является Рафинья
Футбол | 14 апреля 2025, 21:23 0
Лука Модрич стал новым миноритарным владельцем валлийского «Суонси»
Футбол | 15.04.2025, 19:28
Биатлон | 15.04.2025, 12:43
Футбол | 14.04.2025, 19:57
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.04.2025, 11:51 18
14.04.2025, 12:18 2
14.04.2025, 14:04 1
14.04.2025, 01:50 1
14.04.2025, 20:14 20
14.04.2025, 06:23 2
15.04.2025, 08:26 4
14.04.2025, 01:38