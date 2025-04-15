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Саудовская Аравия
15 апреля 2025, 19:25 | Обновлено 15 апреля 2025, 19:33
339
0

Погба готов играть не только в Европе. Летом он попытается найти новый клуб

Французский полузащитник может переехать в Саудовскую Аравию

15 апреля 2025, 19:25 | Обновлено 15 апреля 2025, 19:33
339
0
Погба готов играть не только в Европе. Летом он попытается найти новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний французский полузащитник Поль Погба добавил в свой шорт-лист еще одну страну, где будет искать себе новый клуб.

Как сообщает издание SkySport, Погба согласится на предложения клуба из Саудовской Аравии.

До этого он заявлял, что хочет играть только в топ-чемпионатах Европы.

Также, по информации SkySport, Поль Погба поддерживает форму в Майами, но с местным Интером вступать в переговоры не собирается.

Ранее Погба получил отказ от "Марселя", где очень хотел продолжить карьеру.

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трансферы Поль Погба чемпионат Саудовской Аравии по футболу свободный агент
Александр Сильченко Источник: Sky Sports
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