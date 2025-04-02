Надежд нет? Марсель отказал скандальному экс-игроку Ювентуса

31-летний французский полузащитник Поль Погба предлагал свои услуги французскому «Марселю».

По информации футбольного инсайдера Фабрицио Романо, клуб отказал игроку.

Источник сообщает, что Погба получил отрицательный ответ от самого президента «Марселя» Пабло Лонгории.

Также в СМИ появлялась информация, что Поль может вернуться в «Манчестер Юнайтед», но Романо сообщил, что такого варианта у полузащитника нет.

В марте Погба отбыл дисквалификацию из-за допинга. Последним его клубом был туринский «Ювентус».

Ранее румынский экс-футболист Адриан Муту сравнил свою ситуацию с дисквалификацией из-за допинга со скандалом вокруг Мудрика.