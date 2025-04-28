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Лига чемпионов
28 апреля 2025, 21:17 | Обновлено 28 апреля 2025, 21:20
224
0

Головная боль Индзаги. Ключевой защитник Интера не сыграет против Барсы

Бенжамен Павар пропустит первый матч 1/2 финала ЛЧ

28 апреля 2025, 21:17 | Обновлено 28 апреля 2025, 21:20
224
0
Головная боль Индзаги. Ключевой защитник Интера не сыграет против Барсы
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенжамен Павар

Французский защитник миланского «Интера» Бенжамен Павар не поможет своему клубу в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

Игрок травмировал связки голеностопа в рамках матча 34-го тура Серии А против «Ромы» (0:1).

Клубные врачи не считают травму Павара слишком серьезной, однако пока игрок не готов к участию в первом матче полуфинала.

Напомним, что первая встреча игра «Интером» и «Барселоной» состоится 30 апреля на «Эстадио Олимпико» в Барселоне.

В течение текущего сезона француз отыграл 36 матчей, в которых оформил один гол и один ассист.

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Бенжамен Павар Интер Милан Барселона Лига чемпионов Барселона - Интер травма
Андрей Витренко Источник: La Gazzetta dello Sport
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