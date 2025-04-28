Форвард Динамо: «За меня давали 15 миллионов евро, но клуб захотел...»
Владислав Супряга рассказал, как им интересовалась «Болонья»
Украинский нападающий «Динамо» Киев, который сейчас находится в аренде в луганской «Заре», Владислав Супряга рассказал, как им интересовалась итальянская «Болонья». Итальянский клуб делалал официальное предложение.
«Это была «Болонья» [давали 15 миллионов евро]. Да это было реальное предложение. Но мне сказали «нет». Клуб захотел 25 миллионов евро», – сказал Супряга.
В этом сезоне на счету Супряги 15 матчей – без результативных действий.
Ранее наставник «Зари» Младен Бартулович рассказал, почему Владислав Супряга пробыл в запасе два матча.
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