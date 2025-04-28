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  4. Форвард Динамо: «За меня давали 15 миллионов евро, но клуб захотел...»
Украина. Премьер лига
28 апреля 2025, 21:22 |
1202
2

Форвард Динамо: «За меня давали 15 миллионов евро, но клуб захотел...»

Владислав Супряга рассказал, как им интересовалась «Болонья»

28 апреля 2025, 21:22 |
1202
2
Форвард Динамо: «За меня давали 15 миллионов евро, но клуб захотел...»
ФК Динамо. Владислав Супряга

Украинский нападающий «Динамо» Киев, который сейчас находится в аренде в луганской «Заре», Владислав Супряга рассказал, как им интересовалась итальянская «Болонья». Итальянский клуб делалал официальное предложение.

«Это была «Болонья» [давали 15 миллионов евро]. Да это было реальное предложение. Но мне сказали «нет». Клуб захотел 25 миллионов евро», – сказал Супряга.

В этом сезоне на счету Супряги 15 матчей – без результативных действий.

Ранее наставник «Зари» Младен Бартулович рассказал, почему Владислав Супряга пробыл в запасе два матча.

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Динамо Киев Владислав Супряга Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
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Перець
Нам  навіть зараз не цікаво де він грає
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umnuy2
я уже и забыл кто это такой...с 2021 ни одного гола не забил,это конечно пздц.Лучше бы меньше говорил,твой шанс был в игре с Барсой на выезде когда ты два выхода один на один с Терштегеном запорол.И проиграли в один мяч только.А забей тогда то и Европа про тебя писала бы.
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+1
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