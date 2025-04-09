Бартулович рассказал, почему Супряга пробыл в запасе два матча

Главный тренер «Зари» Младен Бартулович в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о здоровье украинского футболиста Владислава Супряги.

– Что можете сказать по поводу Владислава Супряги? В ближайших матчах он может выйти на поле?

– Были у Супряги небольшие проблемы во время паузы на матчи сборных. Он болел несколько дней. Пропустил матч с «Оболонью». Но сейчас Влад снова находится в полном тренировочном процессе. Я думаю, у него, как и у остальных футболистов, обязательно будет шанс в следующих поединках.

Ранее бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич, объяснил, почему Владислав Супряга провалился в составе киевского клуба.