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  4. Бартулович рассказал, почему Супряга пробыл в запасе два матча
Украина. Премьер лига
09 апреля 2025, 22:03 |
1212
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Бартулович рассказал, почему Супряга пробыл в запасе два матча

Владислав готов вернуться в обойму «Зари»

09 апреля 2025, 22:03 |
1212
0
Бартулович рассказал, почему Супряга пробыл в запасе два матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Супряга

Главный тренер «Зари» Младен Бартулович в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о здоровье украинского футболиста Владислава Супряги.

– Что можете сказать по поводу Владислава Супряги? В ближайших матчах он может выйти на поле?

– Были у Супряги небольшие проблемы во время паузы на матчи сборных. Он болел несколько дней. Пропустил матч с «Оболонью». Но сейчас Влад снова находится в полном тренировочном процессе. Я думаю, у него, как и у остальных футболистов, обязательно будет шанс в следующих поединках.

Ранее бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич, объяснил, почему Владислав Супряга провалился в составе киевского клуба.

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Динамо Киев Младен Бартулович чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Владислав Супряга инсайд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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