Бартулович рассказал, почему Супряга пробыл в запасе два матча
Владислав готов вернуться в обойму «Зари»
Главный тренер «Зари» Младен Бартулович в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о здоровье украинского футболиста Владислава Супряги.
– Что можете сказать по поводу Владислава Супряги? В ближайших матчах он может выйти на поле?
– Были у Супряги небольшие проблемы во время паузы на матчи сборных. Он болел несколько дней. Пропустил матч с «Оболонью». Но сейчас Влад снова находится в полном тренировочном процессе. Я думаю, у него, как и у остальных футболистов, обязательно будет шанс в следующих поединках.
Ранее бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич, объяснил, почему Владислав Супряга провалился в составе киевского клуба.
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