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  4. «Это сказка с грустным концом». Хацкевич разнес экс-форварда Динамо
Украина. Премьер лига
13 февраля 2025, 11:49 |
2420
3

«Это сказка с грустным концом». Хацкевич разнес экс-форварда Динамо

Специалист не понимает, что произошло с Владиславом Супрягой

13 февраля 2025, 11:49 |
2420
3
«Это сказка с грустным концом». Хацкевич разнес экс-форварда Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хацкевич

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич объяснил, почему Владислав Супряга провалился в составе киевского клуба.

– В этом контексте не могу не затронуть болезненную тему Владислава Супряги.

– Влад – это сказка с грустным окончанием. В конце концов, для футболиста пока он еще играет, не закончилось ничего. Но Хацкевич х***вый, Михайличенко и Луческу – такие же. Теперь х***вый Бартулович? И только Влад хорош.

Давно говорю, что этому парню нужно разобраться в себе. Или его так преподнесли, что он до сих пор не способен реально оценить свои возможности, или я не знаю. Не исключаю, что это такой уровень, такой интеллект игрока. У Супряги есть сильные черты, как по своему возрасту он рано повзрослел, выделялся физическими данными. Влад стал чемпионом мира-2019 среди юношей. На том же чемпионате выступал Эрлинг Холланд, забил в одном матче девять мячей, но даже не вышел из группы. Но чувствуете нынешнюю пропасть между Голландом и Супрягой? – сказал Хацкевич.

Ранее Александр Хацкевич объяснил, почему в «Динамо» провалился испанский форвард Фран Соль.

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Владислав Супряга Динамо Киев Александр Хацкевич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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COBA
Вперше погоджуюсь з Хацкевичем)
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+1
SHN
В Днепре нормально играл. Не надо было самим вешать ему корону таким трансфером.
6,5 лямов за пацана.
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0
Перець
Гри в Супряги немає останні 3 роки ,а з кінцем все в порядку 
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0
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