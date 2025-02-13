«Это сказка с грустным концом». Хацкевич разнес экс-форварда Динамо

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич объяснил, почему Владислав Супряга провалился в составе киевского клуба.

– В этом контексте не могу не затронуть болезненную тему Владислава Супряги.

– Влад – это сказка с грустным окончанием. В конце концов, для футболиста пока он еще играет, не закончилось ничего. Но Хацкевич х***вый, Михайличенко и Луческу – такие же. Теперь х***вый Бартулович? И только Влад хорош.

Давно говорю, что этому парню нужно разобраться в себе. Или его так преподнесли, что он до сих пор не способен реально оценить свои возможности, или я не знаю. Не исключаю, что это такой уровень, такой интеллект игрока. У Супряги есть сильные черты, как по своему возрасту он рано повзрослел, выделялся физическими данными. Влад стал чемпионом мира-2019 среди юношей. На том же чемпионате выступал Эрлинг Холланд, забил в одном матче девять мячей, но даже не вышел из группы. Но чувствуете нынешнюю пропасть между Голландом и Супрягой? – сказал Хацкевич.

Ранее Александр Хацкевич объяснил, почему в «Динамо» провалился испанский форвард Фран Соль.