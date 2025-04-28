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  4. Луис ЭНРИКЕ: «Поражение от Арсенала в октябре? ПСЖ стал сильнее»
Лига чемпионов
28 апреля 2025, 21:22 |
160
0

Луис ЭНРИКЕ: «Поражение от Арсенала в октябре? ПСЖ стал сильнее»

Команды встретятся в полуфинале Лиги чемпионов

28 апреля 2025, 21:22 |
160
0
Луис ЭНРИКЕ: «Поражение от Арсенала в октябре? ПСЖ стал сильнее»
PSG

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике рассказал о готовности команды перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов, где французская команда встретится с английским «Арсеналом».

«Команда очень хорошо себя чувствует после поездки в Лондон. Мы готовы к этому полуфиналу. Никаких сюрпризов не будет, ведь знаем, что Арсенал – очень хорошая команда, играющая в хороший футбол. Нам нужно показать самый высокий уровень, чтобы выиграть этот матч.

На поле будут две команды, любящие контролировать мяч. Думаю, что ключевой составляющей будут эмоции. Именно это будет важно.

Считаю «Арсенал» одной из лучших команд Европы. У них очень хороший тренер, безупречно проводящий свою работу уже несколько сезонов.

Сейчас уже видно, что ПСЖ стал сильнее по сравнению с тем, когда мы играли в групповом этапе. Это команда доказывает на поле. Игроки стали одним целым и увереннее в себе. Вспоминая игру с «Арсеналом» в октябре, есть что сравнить. Потому игра в полуфинале станет для нас поводом написать историю.

Я не стану называть фаворита этой встречи. Обе команды в течение сезона демонстрировали высокую интенсивность», – прокомментировал Энрике.

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Лига чемпионов Арсенал Лондон ПСЖ Арсенал - ПСЖ Луис Энрике пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: ФК ПСЖ
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