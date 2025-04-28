28 апреля практически все матчи на престижном турнире в Мадриде были отменены и перенесены на следующий день.

В том числа и два поединка с участием украинских теннисисток: Марты Костюк и Элины Свитолиной.

Организаторы обнародовали расписание на 29 апреля. Помимо Элины и Марты, во вторник из представительниц Украины также должна сыграть Людмила Киченок.

Важно уточнить – проблемы со светом в Испании до сих пор не решены.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 29 апреля

WTA 1000 Мадрид. Одиночный разряд, 1/8 финала

Arantxa Sanchez Stadium. 3-й запуск (не ранее 15:30)

Элина Свитолина [17] – Мария Саккари

Arantxa Sanchez Stadium. 5-й запуск (не ранее 22:30)

Марта Костюк [24] – Анастасия Потапова

WTA 1000 Мадрид. Парный разряд, 1/4 финала

Корт №4. 5-й запуск (не ранее 18:00)

Людмила Киченок / София Кенин [8] – Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс