Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 29 апреля
WTA
28 апреля 2025, 20:09 | Обновлено 28 апреля 2025, 20:55
812
0

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 29 апреля

Во вторник запланированы поединки Марты Костюк, Элины Свитолиной и Людмилы Киченок

28 апреля 2025, 20:09 | Обновлено 28 апреля 2025, 20:55
812
0
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 29 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

28 апреля практически все матчи на престижном турнире в Мадриде были отменены и перенесены на следующий день.

В том числа и два поединка с участием украинских теннисисток: Марты Костюк и Элины Свитолиной.

Организаторы обнародовали расписание на 29 апреля. Помимо Элины и Марты, во вторник из представительниц Украины также должна сыграть Людмила Киченок.

Важно уточнить – проблемы со светом в Испании до сих пор не решены.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 29 апреля

WTA 1000 Мадрид. Одиночный разряд, 1/8 финала

Arantxa Sanchez Stadium. 3-й запуск (не ранее 15:30)

Элина Свитолина [17] – Мария Саккари

Arantxa Sanchez Stadium. 5-й запуск (не ранее 22:30)

Марта Костюк [24] – Анастасия Потапова

WTA 1000 Мадрид. Парный разряд, 1/4 финала

Корт №4. 5-й запуск (не ранее 18:00)

Людмила Киченок / София Кенин [8] – Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс

По теме:
Это редкое атмосферное явление. Когда возобновят турнир в Мадриде?
Игровой день в Мадриде отменен. Матчи Свитолиной и Костюк перенесены
Марта КОСТЮК: «WTA 1000 и 1000 свечей. Есть апдейты по расписанию, ДТЭК?»
WTA Мадрид Марта Костюк Элина Свитолина Мария Саккари Анастасия Потапова Людмила Киченок София Кенин Вероника Кудерметова Элизе Мертенс расписание
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы на месте Ахметова его давно из команды выгнал»
Футбол | 28 апреля 2025, 09:37 2
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы на месте Ахметова его давно из команды выгнал»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы на месте Ахметова его давно из команды выгнал»

Бывший украинский футболист оценил работу Марино Пушича во главе «Шахтера»

Мэнни ПАКЬЯО: «Этот боксер – мошенник. Думаете он не знает об этом?»
Бокс | 28 апреля 2025, 03:47 0
Мэнни ПАКЬЯО: «Этот боксер – мошенник. Думаете он не знает об этом?»
Мэнни ПАКЬЯО: «Этот боксер – мошенник. Думаете он не знает об этом?»

Филиппинец вспомнил бой против Антонио Маргарито

Марино ПУШИЧ – о проблеме Шахтера, голах Динамо и втором месте УПЛ
Футбол | 28.04.2025, 17:11
Марино ПУШИЧ – о проблеме Шахтера, голах Динамо и втором месте УПЛ
Марино ПУШИЧ – о проблеме Шахтера, голах Динамо и втором месте УПЛ
УСИК дерзко обратился к Дюбуа: «Спасибо тебе, что приглядывал за ним»
Бокс | 28.04.2025, 07:49
УСИК дерзко обратился к Дюбуа: «Спасибо тебе, что приглядывал за ним»
УСИК дерзко обратился к Дюбуа: «Спасибо тебе, что приглядывал за ним»
Обидчик Джоковича доиграл матч в Мадриде без света. Счет велся вручную
Теннис | 28.04.2025, 15:46
Обидчик Джоковича доиграл матч в Мадриде без света. Счет велся вручную
Обидчик Джоковича доиграл матч в Мадриде без света. Счет велся вручную
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Были слезы. Известно, что сказал Куртуа Анчелотти после фиаско в Кубке
Были слезы. Известно, что сказал Куртуа Анчелотти после фиаско в Кубке
27.04.2025, 09:01 8
Футбол
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании
26.04.2025, 19:42 18
Футбол
Впервые в истории снукера. Аматор пробился в четвертьфинал чемпионата мира
Впервые в истории снукера. Аматор пробился в четвертьфинал чемпионата мира
27.04.2025, 17:43
Снукер
Эдди ХИРН: «Этот боксер оторвет тебе голову, это не игра»
Эдди ХИРН: «Этот боксер оторвет тебе голову, это не игра»
26.04.2025, 23:39 2
Бокс
Завершился ЧМ по хоккею U-18 с участием Украины. Итоговая таблица
Завершился ЧМ по хоккею U-18 с участием Украины. Итоговая таблица
27.04.2025, 07:35 1
Хоккей
Жена Ракицкого: «Сколько лет в футболе, но такого никогда не видела»
Жена Ракицкого: «Сколько лет в футболе, но такого никогда не видела»
27.04.2025, 08:46 23
Футбол
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
27.04.2025, 00:55 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем