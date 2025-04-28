Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 29 апреля
Во вторник запланированы поединки Марты Костюк, Элины Свитолиной и Людмилы Киченок
28 апреля практически все матчи на престижном турнире в Мадриде были отменены и перенесены на следующий день.
В том числа и два поединка с участием украинских теннисисток: Марты Костюк и Элины Свитолиной.
Организаторы обнародовали расписание на 29 апреля. Помимо Элины и Марты, во вторник из представительниц Украины также должна сыграть Людмила Киченок.
Важно уточнить – проблемы со светом в Испании до сих пор не решены.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 29 апреля
WTA 1000 Мадрид. Одиночный разряд, 1/8 финала
Arantxa Sanchez Stadium. 3-й запуск (не ранее 15:30)
Элина Свитолина [17] – Мария Саккари
Arantxa Sanchez Stadium. 5-й запуск (не ранее 22:30)
Марта Костюк [24] – Анастасия Потапова
WTA 1000 Мадрид. Парный разряд, 1/4 финала
Корт №4. 5-й запуск (не ранее 18:00)
Людмила Киченок / София Кенин [8] – Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс
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