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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Это просто фантастическая команда. Какие здесь сомнения?»
Англия
28 апреля 2025, 19:25 |
730
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Это просто фантастическая команда. Какие здесь сомнения?»

Испанский тренер оценил чемпионство «Ливерпуля»

28 апреля 2025, 19:25 |
730
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Это просто фантастическая команда. Какие здесь сомнения?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отреагировал на чемпионство «Ливерпуля» в чемпионате Англии по футболу сезона 2024/25.

«От себя лично и от всего клуба мы хотим поздравить «Ливерпуль» с победой в Английской Премьер-лиге. Это заслуженный триумф, какие здесь могут быть вообще сомнения?

«Ливерпуль» – это фантастическая команда. Я надеюсь на то, что в следующем сезоне мы сможем быть лучше. Мы будем статься бороться до конца, но в этом сезоне это невозможно», – сказал Пеп.

Ранее сообщалось, что английский «Манчестер Сити» нацелился на трансфер звездного вингера «Барселоны». «Горожане» готовы предложить 275 миллионов евро.

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Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Ливерпуль
Дмитрий Олейник Источник: The Mirror
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