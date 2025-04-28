Пеп ГВАРДИОЛА: «Это просто фантастическая команда. Какие здесь сомнения?»
Испанский тренер оценил чемпионство «Ливерпуля»
Испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отреагировал на чемпионство «Ливерпуля» в чемпионате Англии по футболу сезона 2024/25.
«От себя лично и от всего клуба мы хотим поздравить «Ливерпуль» с победой в Английской Премьер-лиге. Это заслуженный триумф, какие здесь могут быть вообще сомнения?
«Ливерпуль» – это фантастическая команда. Я надеюсь на то, что в следующем сезоне мы сможем быть лучше. Мы будем статься бороться до конца, но в этом сезоне это невозможно», – сказал Пеп.
Ранее сообщалось, что английский «Манчестер Сити» нацелился на трансфер звездного вингера «Барселоны». «Горожане» готовы предложить 275 миллионов евро.
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