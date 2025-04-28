Пеп ГВАРДИОЛА: «Это просто фантастическая команда. Какие здесь сомнения?»

Испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отреагировал на чемпионство «Ливерпуля» в чемпионате Англии по футболу сезона 2024/25.

«От себя лично и от всего клуба мы хотим поздравить «Ливерпуль» с победой в Английской Премьер-лиге. Это заслуженный триумф, какие здесь могут быть вообще сомнения?

«Ливерпуль» – это фантастическая команда. Я надеюсь на то, что в следующем сезоне мы сможем быть лучше. Мы будем статься бороться до конца, но в этом сезоне это невозможно», – сказал Пеп.

Ранее сообщалось, что английский «Манчестер Сити» нацелился на трансфер звездного вингера «Барселоны». «Горожане» готовы предложить 275 миллионов евро.