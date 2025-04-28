Англия28 апреля 2025, 18:48 | Обновлено 28 апреля 2025, 19:43
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Звездный вратарь близок к смене клуба. На его место сватают Лунина
Эдерсон может покинуть «Манчестер Сити»
28 апреля 2025, 18:48 | Обновлено 28 апреля 2025, 19:43
2044
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Один из лучших голкиперов последних лет Эдерсон близок к смене клуба.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, уход Эдерсона этим летом как никогда близок. Следующим пунктом назначения именитого голкипера станет Саудовская Аравия. «Горожане» пребывают в активном поиски замены бразильцу.
В этом сезоне на счету Эдерсона 33 матча, 47 пропущеных голов и 9 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» рассматривает трансфер голкипера сборной Украины и мадридского «Реала» Андрея Лунина.
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Знов на спорт юа не читають, що самі пишуть)))