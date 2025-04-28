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  4. Звездный вратарь близок к смене клуба. На его место сватают Лунина
Англия
28 апреля 2025, 18:48 | Обновлено 28 апреля 2025, 19:43
2044
1

Звездный вратарь близок к смене клуба. На его место сватают Лунина

Эдерсон может покинуть «Манчестер Сити»

28 апреля 2025, 18:48 | Обновлено 28 апреля 2025, 19:43
2044
1
Звездный вратарь близок к смене клуба. На его место сватают Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

Один из лучших голкиперов последних лет Эдерсон близок к смене клуба.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, уход Эдерсона этим летом как никогда близок. Следующим пунктом назначения именитого голкипера станет Саудовская Аравия. «Горожане» пребывают в активном поиски замены бразильцу.

В этом сезоне на счету Эдерсона 33 матча, 47 пропущеных голов и 9 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» рассматривает трансфер голкипера сборной Украины и мадридского «Реала» Андрея Лунина.

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Манчестер Сити Эдерсон трансферы АПЛ трансферы чемпионат Саудовской Аравии по футболу Андрей Лунин
Дмитрий Олейник Источник: Фабрицио Романо
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zhyr
Ого. Та він краще любого форварда))))
Знов на спорт юа не читають, що самі пишуть)))
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