Звездный вратарь близок к смене клуба. На его место сватают Лунина

Один из лучших голкиперов последних лет Эдерсон близок к смене клуба.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, уход Эдерсона этим летом как никогда близок. Следующим пунктом назначения именитого голкипера станет Саудовская Аравия. «Горожане» пребывают в активном поиски замены бразильцу.

В этом сезоне на счету Эдерсона 33 матча, 47 пропущеных голов и 9 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» рассматривает трансфер голкипера сборной Украины и мадридского «Реала» Андрея Лунина.