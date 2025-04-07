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  4. Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
Англия
07 апреля 2025, 00:42 |
708
1

Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией

Пеп хочет видеть в команде Андрея Лунина

07 апреля 2025, 00:42 |
708
1
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может летом покинуть клуб.

По информации E-noticies, большой интерес к украинскому вратарю проявляет английский клуб «Манчестер Сити». В английской команде планируется большая перестройка состава и наставник Пеп Гвардиола считает Лунина идеальным кандидатом на обновление вратарской позиции.

В этом сезоне Лунин провел 11 поединков, пропустил 15 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Манчестер Сити Реал Мадрид Андрей Лунин
Дмитрий Олейник Источник: E-Notícies
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