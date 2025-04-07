Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
Пеп хочет видеть в команде Андрея Лунина
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может летом покинуть клуб.
По информации E-noticies, большой интерес к украинскому вратарю проявляет английский клуб «Манчестер Сити». В английской команде планируется большая перестройка состава и наставник Пеп Гвардиола считает Лунина идеальным кандидатом на обновление вратарской позиции.
В этом сезоне Лунин провел 11 поединков, пропустил 15 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный чешский хоккеист раскритиковал НХЛ
Испанский вингер не хочет, чтобы Роберт Левандовски выходил в стартовом составе