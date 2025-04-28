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  4. Полузащитник Кривбасса об игре с ЛНЗ: «По ветру легче играть»
Украина. Премьер лига
28 апреля 2025, 17:20 | Обновлено 28 апреля 2025, 17:21
130
0

Полузащитник Кривбасса об игре с ЛНЗ: «По ветру легче играть»

Денис Кузик сравнил оба тайма и погодные условия во время игры

28 апреля 2025, 17:20 | Обновлено 28 апреля 2025, 17:21
130
0
Полузащитник Кривбасса об игре с ЛНЗ: «По ветру легче играть»
ФК Кривбасс

Игрок криворожского «Кривбасса» Денис Кузык прокомментировал нулевую ничью против ЛНЗ в матче 26-го тура УПЛ.

– Дениса, как подытожишь встречу?

– В первом тайме мы больше владели инициативой, во втором они играли активнее. Поэтому, думаю, результат где-то закономерен.

– Был сильный ветер. Такие погодные условия сказались?

– Вероятно, это больше всего и повлияло на игру. Где-то по ветру легче играть, поэтому и преимущество у каждой команд в первом и втором таймах было именно из-за этого фактора.

– Момент Даниэля Соса - лучшая возможность «Кривбасса» в матче?

– Думаю, что да. Надо было забивать этот момент. Но и кроме него еще были неплохие подходы. К сожалению, не реализовали. Где-то надо быть настырнее в атаке и забивать свои возможности, которые создаем.

– Во втором тайме тебе пришлось играть против экс-содноклубника, Драмбаева. Изучали его перед игрой?

– Мы всех изучали, не только Драмбаева. Ведь готовимся ко всем игрокам соперника, не к какому-то одному. Знали сильные и слабые стороны «ЛНЗ», поэтому готовились очень серьезно. Вот только забить не повезло на этот раз.

– «Кривбасс» сыграл «на ноль». Приятный факт?

– Конечно, приятно. Это хорошо, но и забивать надо.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог ЛНЗ Черкассы Денис Кузык ЛНЗ - Кривбасс
Александр Сильченко Источник: ФК Кривбасс
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