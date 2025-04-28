Защитник Динамо: «За эту ошибку я отсидел 6-7 поединков в запасе»

Левый защитник «Динамо» Владислав Дубинчак поделился впечатлениями от своей игры и рассказал, как поплатился за ошибку в матче с «Ференцварошем» в Лиге Европы.

– В последнее время от вас мы видим много результативных действий, анализируете ли свои игры?

– То, что я иду вперед – это одновременно и моя проблема, и хорошая черта. Считаю, я защитник, который больше играет в атаку. Сейчас, когда мы идем к чемпионству, пытаемся дисциплинированнее играть сзади, я отхожу назад, стараюсь меньше играть вперед. Вообще, мне кажется, по своей натуре я игрок, который больше играет вперед, думаю, и тренеры это видят. Возможно, я не такой сильный в обороне, но вперед могу играть хорошо.

Стараюсь действовать на своих сильных качествах, плюс уверенность, которая появляется, когда играю три-четыре матча подряд. Тогда я свободно себя чувствую на поле, а когда долго не играю, в первых играх чувствуется неуверенность, переживаю, чтобы не сделать ошибку, чтобы снова не посадили на скамейку. За свою ошибку в матче с «Ференцварошем» осенью я поплатился сполна – отсидел 6-7 матчей в запасе. Но ничего, это футбол, это мой опыт. Сейчас, к счастью, все хорошо.

За свою ошибку в матче с «Ференцварошем» осенью я поплатился сполна - отсидел 6-7 поединков в запасе. Но ничего, это футбол, это мой опыт. Сейчас, к счастью, все хорошо.