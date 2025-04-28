Леоненко назвал команду, которая станет серебряным призером УПЛ
Легенда «Динамо» верит в «Александрию»
Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко рассказал, кто должен стать серебряным призером УПЛ в этом сезоне.
«Александрия» даже по игре заслуживает на второе место. Скорее всего они завоюют серебряные медали. Так что, поздравляю их тоже. Главное – чтобы травмы и судьи не помешали», – сказал Леоненко.
«Александрия» сейчас занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу, опережая донецкий «Шахтер» на шесть очков.
Ранее Леоненко посоветовал Ахметову уволить наставника «Шахтера» Марино Пушича.
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