Леоненко назвал команду, которая станет серебряным призером УПЛ

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко рассказал, кто должен стать серебряным призером УПЛ в этом сезоне.

«Александрия» даже по игре заслуживает на второе место. Скорее всего они завоюют серебряные медали. Так что, поздравляю их тоже. Главное – чтобы травмы и судьи не помешали», – сказал Леоненко.

«Александрия» сейчас занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу, опережая донецкий «Шахтер» на шесть очков.

Ранее Леоненко посоветовал Ахметову уволить наставника «Шахтера» Марино Пушича.