Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы на месте Ахметова его давно из команды выгнал»
Украина. Премьер лига
28 апреля 2025, 09:37 |
4055
1

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы на месте Ахметова его давно из команды выгнал»

Бывший украинский футболист оценил работу Марино Пушича во главе «Шахтера»

28 апреля 2025, 09:37 |
4055
1
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы на месте Ахметова его давно из команды выгнал»
Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

27 апреля в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги сошлись донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Гости вырвали ничью благодаря голам во втором тайме – матч завершился со счетом 2:2.

Бывший футболист киевского клуба Виктор Леоненко поделился мнением о результате этого противостояния, а также оценил работу главного тренера «горняков» Марино Пушича:

– Перед игрой вы мне говорили, что лучше подметать во дворе будете, чем матчи УПЛ смотреть. Скажите честно, во время Классического хотелось взять метлу в руки?

– Я листья во дворе уже все убрал. Небольшое уточнение – я его не метлой, а граблями собирал. Первый тайм Классического спокойно можно было пропускать, а во втором – бросать грабли и смотреть на чемпионское «Динамо» и как «Шахтер» этими граблями играет.

– Как вы думаете, после этой игры Ахметов уволит Пушича или даст ему доработать до конца сезона?

– Я бы на месте Рината Леонидовича давно сделал выводы и выгнал Пушича из команды. «Шахтер» вообще ничего не показал, два мяча только с подачи динамовцев забил! Ни ударов, ни атак. Донецкий клуб уже ни за что не борется в чемпионате, так зачем держать Пушича? – считает Леоненко.

За четыре тура до завершения чемпионата подопечные Александра Шовковского лидируют в турнирной таблице – в активе команды 64 балла. Ближайший преследователь – «Александрия» – отстает на четыре пункта.

По теме:
«Молодец». Леоненко назвал лучшего игрока в матче Шахтер – Динамо
ВИДЕО. Судаковы показали как проводят выходные
Шахтер и Динамо сыграли вничью в Классическом. Реакция болельщиков
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Виктор Леоненко Марино Пушич Ринат Ахметов
Николай Титюк Источник
Оцените материал
(48)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арбитр объяснил почему удалил Рюдигера, Беллингема и Васкеса в финале Кубка
Футбол | 27 апреля 2025, 11:03 7
Арбитр объяснил почему удалил Рюдигера, Беллингема и Васкеса в финале Кубка
Арбитр объяснил почему удалил Рюдигера, Беллингема и Васкеса в финале Кубка

Футболисты «Реала» не сдержали эмоций в конце встречи

Пушич нашел причину катастрофы Шахтера в матче с Динамо. Вас это удивит
Футбол | 28 апреля 2025, 04:55 24
Пушич нашел причину катастрофы Шахтера в матче с Динамо. Вас это удивит
Пушич нашел причину катастрофы Шахтера в матче с Динамо. Вас это удивит

«Горняки» упустили победу, ведя в счете 2:0

Терпение лопнуло. Реал готовит кадровую революцию после проваленного сезона
Футбол | 28.04.2025, 10:31
Терпение лопнуло. Реал готовит кадровую революцию после проваленного сезона
Терпение лопнуло. Реал готовит кадровую революцию после проваленного сезона
«Это позор». Пресс-конференция Раньери после победы над Интером
Футбол | 28.04.2025, 07:45
«Это позор». Пресс-конференция Раньери после победы над Интером
«Это позор». Пресс-конференция Раньери после победы над Интером
6 шайб и буллиты. Сборная Украины драматично стартовала на ЧМ по хоккею
Хоккей | 27.04.2025, 18:38
6 шайб и буллиты. Сборная Украины драматично стартовала на ЧМ по хоккею
6 шайб и буллиты. Сборная Украины драматично стартовала на ЧМ по хоккею
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Пуму в попу
А я бы - глубоко вогнал! Свой куканчик Пуме в поп очку👉👌  
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании
27.04.2025, 07:01 4
Футбол
Звезда Реала обратился к Анчелотти с особой просьбой
Звезда Реала обратился к Анчелотти с особой просьбой
26.04.2025, 21:29 2
Футбол
Победный финал. Сборная Украины U-18 провела последний матч на ЧМ по хоккею
Победный финал. Сборная Украины U-18 провела последний матч на ЧМ по хоккею
26.04.2025, 22:40 16
Хоккей
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
27.04.2025, 01:48 39
Футбол
Барселона – Реал – 3:2 (д.в.) Триллер в финале Кубка Испании. Видео голов
Барселона – Реал – 3:2 (д.в.) Триллер в финале Кубка Испании. Видео голов
27.04.2025, 02:50 1
Футбол
Сильный старт от Ронни. О'Салливан уверенно лидирует в матче против китайца
Сильный старт от Ронни. О'Салливан уверенно лидирует в матче против китайца
26.04.2025, 23:07
Снукер
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании
26.04.2025, 19:42 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем