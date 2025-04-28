Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы на месте Ахметова его давно из команды выгнал»

27 апреля в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги сошлись донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Гости вырвали ничью благодаря голам во втором тайме – матч завершился со счетом 2:2.

Бывший футболист киевского клуба Виктор Леоненко поделился мнением о результате этого противостояния, а также оценил работу главного тренера «горняков» Марино Пушича:

– Перед игрой вы мне говорили, что лучше подметать во дворе будете, чем матчи УПЛ смотреть. Скажите честно, во время Классического хотелось взять метлу в руки?

– Я листья во дворе уже все убрал. Небольшое уточнение – я его не метлой, а граблями собирал. Первый тайм Классического спокойно можно было пропускать, а во втором – бросать грабли и смотреть на чемпионское «Динамо» и как «Шахтер» этими граблями играет.

– Как вы думаете, после этой игры Ахметов уволит Пушича или даст ему доработать до конца сезона?

– Я бы на месте Рината Леонидовича давно сделал выводы и выгнал Пушича из команды. «Шахтер» вообще ничего не показал, два мяча только с подачи динамовцев забил! Ни ударов, ни атак. Донецкий клуб уже ни за что не борется в чемпионате, так зачем держать Пушича? – считает Леоненко.

За четыре тура до завершения чемпионата подопечные Александра Шовковского лидируют в турнирной таблице – в активе команды 64 балла. Ближайший преследователь – «Александрия» – отстает на четыре пункта.