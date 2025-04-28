Ливерпуль – капуста. Клубы как ингредиенты весеннего салата

Считаю, каждый блогер, который уважает себя и свою работу, должен время от времени публиковать максимально серьезный текст, по сравнению с которым все остальные – это лишь детские игрушки. Так вот, этот материал – именно такой. Наиболее серьезный из всех важных и наиболее важный из всех серьезных, потому что как может быть по-другому в апреле – месяце, когда уже все начинают подводить итоги сезона? Главный итог последних дней: уже окончательно пришла весна. На улице тепло, а на солнышке кое-где вообще жарко. Когда оно так, то не грех и посидеть лишний день дома, но не без дела – как вариант, готовя что-то вкусненькое. Максимально актуально – весенний салат, потому что тот и освежает, и гарантирует ощущение сытости, и дает возможность покреативить и поэкспериментировать во время его приготовления. Вот я тоже креативлю. Эта статья – мой вариант весеннего салата.

Найду клубно-футбольные соответствия всем вам известных ингредиентов и смешаю – все очень просто. Для гурманов под каждым пунктом предложу альтернативные команды.

Капуста: Ливерпуль

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В салате этот ингредиент является основой. Без него не было бы блюда. Тогда вполне логично, если капустой у нас выступит «Ливерпуль». Команда де-факто стала чемпионом Англии еще где-то в январе-феврале, потому что провела абсолютно весь сезон на одном уровне – стабильно высоком. «Красные» даже как таковых спадов сумели избежать, их худший отрезок из 5+ туров в чемпионате – с 13-ю набранными баллами в 7 матчах (3+4=0-), а оба поражения в лиге «окружены» победами в соседних турах. Даже трудно сказать, а пережила ли команда хотя бы один спад в течение игрового года? Был вылет от «ПСЖ» из ЛЧ и последующее поражение от «Ньюкасла» в КЛ, но против парижан «Ливерпуль» сыграл качественно на «Энфилде», а один плохой поединок в финале может случиться с каждым. «Ливерпуль» гарантировал нам хороший сезон – гарантирует и не менее удачный салат, станет его основой. Он не удивит исключительным вкусом, однако благодаря ему блюдо вообще состоится.

Альтернативные капусты: Наполи, Барселона, Динамо (фансервис!).

Редис: Ноттингем Форест

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Вроде бы на вид небольшой, но на вкус – острый. Возможно, когда доешь, не вспомнишь многих компонентов салата, однако этот точно запомнишь – и из-за резкого удара по твоим вкусовым рецепторам, и из-за заметного цвета. Таким был весь сезон и «Ноттингема» – вообще-то маленького клуба, который ещё прошлой весной всерьёз боролся за выживание. А теперь он среди претендентов на то, чтобы выступать в Лиге чемпионов – турнире лучших команд Европы. А все из-за чего? Из-за дерзости коллектива, который вообще не признает авторитетов. «Форест» – один из лишь нескольких клубов в сезоне, который сумел «завалить» «Ливерпуль». Победил «Ман Сити» и «Астон Виллу», размазал лучший по составу «Брайтон» со счетом 7:0... И это при том, что команда не играет в футбол на топ-уровне: бьется, борется, много бегает, но по ожидаемым очкам выступает как середняк, не более. Но мы все равно болеем за этих ребят, потому что они воины, еще и очень харизматичные. Типичные редиски.

Альтернативные редисы: «Рома» после прихода Раньери, «Майнц», «Страсбур».

Огурец: Атлетико

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Традиционный элемент большинства салатов. И понятно, почему его ценят: огурец не «спорит» с другими элементами блюда за пальму первенства, но всё же обеспечивает ему определённый баланс. Это не главная звезда – это актер второго плана, который позже будет номинирован в соответствующей категории на «Оскар». Разве это не точное описание «Атлетико» в этом сезоне? «Матрасники» провели хорошие матчи против «Реала» в ЛЧ – но вылетели довольно рано; они вплоть до весны были в гонке за титул Ла Лиги – но затем потеряли очки против слабых «Хетафе», «Эспаньола» и «Лас-Пальмаса» и оказались вне «большой игры»; они добрались до полуфинала Кубка Испании и провели безумный поединок против «Барселоны» в гостях (4:4) – но вообще ничего не предложили в ответном матче дома. «Атлетико» ничего не выиграл и даже не был близок к этим победам. Однако он подарил нам Эль-Класико в финале Кубка, драму с пенальти Альвареса и гонку за титул с тремя участниками вплоть до весны в Ла Лиге. Без такого огурца салат не имел бы смысла.

Альтернативные огурцы: Байер, Аталанта, Астон Вилла.

Зелёный лук: Реал Мадрид

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Лучший зеленый лук – тот, что острый. Потому что он действительно добавляет блюду новые нотки вкуса. Иногда этот компонент даже агрессивен, особенно в те моменты, когда добавил его в салат слишком много... Таким и был «Реал» в этом сезоне – в некоторых матчах просто невыносимым и раздражающим. Но разве лучше было бы вообще без него? Винисиус не был профессионалом и регулярно, как и раньше, попадал в скандалы из-за своего поведения на поле. Мбаппе конфликтовал с Дешамом осенью. Своей плохой игрой команда испортила нам несколько Эль-Классико: «Барселоне» просто не с кем было играть. «Реал» не просто проиграл «Арсеналу» дважды – а потерпел второе поражение при беспомощной игре в матче, перед которым чуть ли не каждый футболист команды рассказывал о героическом камбэке. Мадридцы в очередной раз оказались в центре нескольких судейских скандалов, из-за одного из них едва не отказались от выхода на поединок финала Кубка Испании. «Реал» бесил так сильно, как не бесил уже много лет. Однако его вклад в то, что сезон выдался таким эмоциональным, неоспорим.

Альтернативные ростки: Манчестер Юнайтед, Милан.

Укроп: Болонья

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Вроде бы незначительный элемент – но очень важный. Именно укроп способен сделать блюдо совершенным. Если бы не он, наш салат трудновато было бы назвать изысканным. «Болонья» – маленький клуб, до сих пор ассоциирующийся скорее с борьбой за выживание, чем с конкуренцией за места в еврокубках. Однако произошло удивительное: после летнего ухода Мотты и потери нескольких основных футболистов команда сумела не просто не развалиться, но и прибавить во многих компонентах игры, один из которых – зрелищность. За тем, как «Болонья» возила «Наполи» (1:1) и «Интер» (1:0) во вторых таймах недавних поединков (против первых – 6:0 по ударам с 46-й по 90-ю минуты, против вторых – 5:0 по попыткам после 85-й) было очень приятно наблюдать. Она в топ-3 по проценту владения мячом и опережает «Наполи» по показателю xG. Если хочется включить и посмотреть с удовольствием какую-то сильную, но посредственную по составу команду, то именно эту. Благодаря «Болонье» сезон кажется более изысканным, чем мог бы быть.

Альтернативная зелень: Лацио, Борнмут, Брайтон.

Листья салата: Ювентус

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Листья салата не дадут нашему блюду ничего особенного. Оно не станет каким-то другим из-за них, не заиграет новыми красками – по большому счету не изменится. Однако листья салата способны гарантировать нам объем. С ними наша порция получится больше, а мы сможем несколько дольше наслаждаться вкусом блюда. Вот это о сезоне «Ювентуса» – об объёме, а не о вкусе. Матчи туринцев не было интересно смотреть, более того, иногда – даже почти невозможно, потому что в их поединках ничего не происходило, едва ли не 0 важных событий за 90 минут (хватало и дуэлей с показателем меньше единицы xG на две команды). Однако о «Ювентусе» было интересно говорить, за «Ювентусом» было интересно следить. Потому что это был новый проект. Это был Мотта. Это была куча рискованных новичков. Это был молодой Йылдыз. Это был неожиданный и эффективный трансфер Коло-Муани зимой. Это была смена прогрессивного Мотты на фаната прессинга и интенсивности Тудора. Весь сезон мы спорили, что получается или не получается у команды, надо ли дать больше времени тренеру – «Ювентус» был важным для этого игрового года. В том числе благодаря ему наша тарелка сезона не оказалась полупустой.

Альтернативные листочки: Манчестер Сити, Челси, Боруссия Д.

Оливковое масло: Интер

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Зрелость. Думаю, этого слова должно быть достаточно, чтобы вы не сомневались, что здесь должен быть именно «Интер». Оливковое масло связывает элементы салата между собой, соединяет их ради того, чтобы они из отдельных компонентов превратились в полноценную композицию. Без него редис и капуста не поладят, оно как та самая мамка для всех, которая решит все конфликты в доме. Это об опыте и о зрелости, а здесь уж точно «Интер» впереди всех, потому что имеет самый возрастной стартовый состав среди топ-клубов Европы. Я в какой-то момент себя поймал на мысли, что в случае подписания ветеранов Мюллера и Де Брюйне свободными агентами летом «Интер» омолодит свой состав, потому что Арнаутович и Мхитарян еще старше. Благодаря опыту своих исполнителей «Интер» играет в полуфинале ЛЧ вместе с командами, которые имеют абсолютно звездные составы. А итальянцам такой не нужен: они вывозят благодаря умению ждать, терпеть, принимать взвешенные решения и не рисковать лишний раз. Польем наш салат именно этим маслом.

Альтернативное масло: Арсенал

Сметана: ПСЖ

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Она мягкая и жирная, может покрыть все остальные элементы салата, вмешаться во вкусовую битву в твоем рту против абсолютно любого другого компонента – и победить. Ближайший к описанию футбол – тот, в который играет «ПСЖ». Он выполняет много подготовительных пасов, «сгущает» игру в центре поля, нередко замедляет ее, но благодаря этому создает нечто великолепное – изысканную голевую атаку, которую хочется еще раз и еще раз пересматривать на повторе. Футболисты парижан на мяче не имеют четкой позиции – они передвигаются визуально хаотично, где-то интуитивно, а благодаря этому заполняют абсолютно все зоны на поле. Иногда кажется, что они везде. Это именно то, что нужно нашему салату. «ПСЖ» сделает его значительно ощутимее по калориям, а еще – более мягким, приятным. Особенно если сметана только что из холодильника – тогда блюдо получится прохладным, освежающим. А что может быть лучше этого, когда на улице жарко? «ПСЖ» – ингредиент «на любителя», однако для его ценителей он является едва ли не главным клубом сезона.

Альтернативная сметана: Бавария

Важные инструкции

Перед приготовлением обязательно попробуйте «Ноттингем Форест»: вдруг вам в этот раз продали его не острый, а горький. Если салата получилось много, то поделитесь с семьей и/или друзьями – пригласите их в гости. Разделите его на порции и разложите по тарелкам, но осторожно, чтобы «Интер» или «ПСЖ» не капнули. После приготовления не забывайте убраться на кухне, потому что разбросанные повсюду «Болонья» и «Реал Мадрид» – это по меньшей мере некрасиво. Прежде чем дать попробовать другим, попробуйте салат сами: вдруг вы переборщили с «Ливерпулем» или «Атлетико», если действительно так – добавьте побольше других компонентов, как вариант – «Ювентуса», потому что он точно ничего не испортит. Предложите гостям вилку, ложку, нож – все, что им нужно. Смотрите на них внимательно после того, как они доедят. Смотрите до тех пор, пока они не поблагодарят вас за ваш кулинарный шедевр. Примите комплименты, попрощайтесь с гостями. Когда они уйдут, больше не сдерживайте себя – погружайтесь в интернет, чтобы найти рецепт не менее вкусной окрошки. Не все же мне вам надиктовывать.