Прессконференция главного тренера Вереса длилась менее минуты

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал разгромное поражение от «Ворсклы» (0:3) в матче 26-го тура УПЛ.

«Сегодня все было заметно невооруженным глазом. Ворскла больше хотела победить. Минут пять-семь на старте мы неплохо играли. А потом начали проигрывать единоборства.

Это сегодня, наверное, стало ключевым фактором, учитывая погодные условия. Из-за сильного ветра поле быстро высыхало, даже полив не помог.

Ворскла заслуженно победила сегодня, потому что полтавчане больше этого хотели».