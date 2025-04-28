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  4. Прессконференция главного тренера Вереса длилась менее минуты
Украина. Премьер лига
28 апреля 2025, 14:45 |
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Прессконференция главного тренера Вереса длилась менее минуты

Олег Шандрук остался недоволен разгромным поражением

28 апреля 2025, 14:45 |
850
0
Прессконференция главного тренера Вереса длилась менее минуты
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал разгромное поражение от «Ворсклы» (0:3) в матче 26-го тура УПЛ.

«Сегодня все было заметно невооруженным глазом. Ворскла больше хотела победить. Минут пять-семь на старте мы неплохо играли. А потом начали проигрывать единоборства.

Это сегодня, наверное, стало ключевым фактором, учитывая погодные условия. Из-за сильного ветра поле быстро высыхало, даже полив не помог.

Ворскла заслуженно победила сегодня, потому что полтавчане больше этого хотели».

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Верес Ровно Ворскла Полтава Олег Шандрук чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла - Верес пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: ФК Ворскла
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