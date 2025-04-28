Украина. Премьер лига28 апреля 2025, 14:45 |
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Прессконференция главного тренера Вереса длилась менее минуты
Олег Шандрук остался недоволен разгромным поражением
28 апреля 2025, 14:45 |
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Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал разгромное поражение от «Ворсклы» (0:3) в матче 26-го тура УПЛ.
«Сегодня все было заметно невооруженным глазом. Ворскла больше хотела победить. Минут пять-семь на старте мы неплохо играли. А потом начали проигрывать единоборства.
Это сегодня, наверное, стало ключевым фактором, учитывая погодные условия. Из-за сильного ветра поле быстро высыхало, даже полив не помог.
Ворскла заслуженно победила сегодня, потому что полтавчане больше этого хотели».
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