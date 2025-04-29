ЛЕОНЕНКО: «Если они этого не сделают, я просто скину их с моста»

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, кто должен стать чемпионом УПЛ в этом сезоне.

«Я уже давно Динамо поздравил с чемпионством. Но на всякий случай подготовил мешки для игроков, если золотых медалей не завоюют, чтобы с моста сбросить, – и не с Патона, а с Южного, потому что он выше будет. Я рад, что Динамо сыграло по-чемпионски, правда, в одном тайме. Но все таки, значит, могут», – сказал Леоненко.

Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.